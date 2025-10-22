Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz

Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 10. 2025
Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz
Načtení kódu při vyzvednutí nákupu
Zdroj: Globus

Obchodní řetězec Globus přidává třetí hypermarket v Česku, kde si lidé mohou objednat nákup přes internet a pak si ho osobně vyzvednout. Nově takovou možnost mají v pražských Čakovicích, oznámil řetězec v dnešní zprávě.

První „e-shop“ s názvem Click&Go zprovoznil Globus už v říjnu 2018 na pražském Zličíně. Pro zboží objednané online si lidé museli dojet k hypermarketu. Řetězec tehdy předpokládal, že na začátku roku 2020 vyhodnotí pilotní provoz a pak se rozhodne o rozšíření do zbytku sítě. Nakonec službu rozšířil až po několika letech, a to jen do hypermarketu v Ostravě. Teď tedy přidává třetí prodejnu. Celkem má Globus v Česku šestnáct hypermarketů.

Řetězec v Čakovicích nasazuje nový, na míru vyvinutý systém, který má umožnit další rozvoj online nákupů pod novým názvem „Globus online“ místo dosavadního iGlobus. Zájemci si mohou objednat sortiment „až 32 tisíc položek“ zahrnujících nepotravinové zboží i potraviny – dosud to bylo „přes 25 tisíc položek“.

Minimální hodnota nákupu je 500 korun, přičemž služba je zdarma pro nákupy nad 1500 korun (u nižších je poplatek 39 Kč). Při volné kapacitě dokáže hypermarket v Čakovicích zpracovat objednávku nejdříve za tři hodiny, vyzvednout si ji lze každý den od 10 do 19 hodin.

„Služba běží na novém systému, který poskytuje zákazníkům rychlejší a přehlednější způsob nakupování. E-shop je napojen na zákaznický program Můj Globus, díky kterému mohou zákazníci využít výhodné ceny pro jeho členy, a zrcadlí také akční nabídky,“ říká mluvčí Aneta Turnovská.

„Další rozvoj služeb máme v plánu hned po odzkoušení systému v ostrém režimu. Zároveň s tím také běží přípravy na spuštění vlastní rozvážkové služby online nákupů, která by měla být zahájena příští rok, a to včetně objednávek přes mobilní aplikaci Můj Globus,“ dodává mluvčí bez dalších podrobností. Rozvoz nákupů sice nabízí Globus od loňska, ale zatím jen menší nákupy prostřednictvím služeb Foodora a Wolt – objednávka probíhá přes jejich platformy.

Z velkých řetězců spustilo vlastní e-shop s čerstvými potravinami v Česku jako první Tesco už v roce 2012. Další řetězce se přidaly s mnohaletým zpožděním, většina z nich neumožňuje plnohodnotný nákup včetně čerstvých potravin dodnes. Velkou část trhu díky tomu získaly Rohlík.cz a Košík.cz – „online supermarkety“ bez zázemí klasického řetězce.

Další texty na jeden klik

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

doručování, e-shopy, Globus, hypermarkety, nákupy, obchodní řetězce

A tohle už jste četli?

Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem

22. 10. 2025 | Pavla Adamcová | 1 komentář

Balíček v boxu chybí nebo dorazil cizí? Jak postupovat krok za krokem

Otevřeli jste výdejní box a váš balíček v něm nebyl? Nebo jste uvnitř dokonce našli balíček cizí? S boomem tohoto typu doručování nejde zdaleka o ojedinělou situaci. Poradíme, jak dodržováním... celý článek

Proč ještě používáte hotovost? A trestáte obchod, když nebere karty?

22. 10. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Proč ještě používáte hotovost? A trestáte obchod, když nebere karty?

Skoro třetina lidí (30 %) často platí v hotovosti. Je jich ale méně než loni (39 %) a předloni (42 %). Ukázal to říjnový průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Euronet na vzorku... celý článek

Základní potraviny a osekaný oběd. Jíst zdravě je stále náročnější, míní Češi

21. 10. 2025 | Radim Zelený | 2 komentáře

Základní potraviny a osekaný oběd. Jíst zdravě je stále náročnější, míní Češi

Češi jsou při nakupování potravin stále více pod tlakem rostoucích cen. Tvrdí to nový průzkum Barometr FOOD mezi 3540 lidmi. Sedm z deseti respondentů podle něj nakupuje alespoň polovinu... celý článek

Další sdílení výdejních boxů. Nově si je propojily DPD a GLS

21. 10. 2025 | Radim Zelený

Další sdílení výdejních boxů. Nově si je propojily DPD a GLS

Přepravci DPD a GLS začali navzájem sdílet svoje sítě výdejních boxů, je jich zhruba 2100.

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

21. 10. 2025 | Petr Kučera | 4 komentáře

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

Nebankovní síť Euronet začíná účtovat 49 korun za výběr hotovosti i klientům s českou kartou. Chceme narovnat systém, říká její šéf.

Partners Financial Services
Speciál FKI