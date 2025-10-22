Globus vylepšuje nákupy online. Slibuje i vlastní rozvoz

Obchodní řetězec Globus přidává třetí hypermarket v Česku, kde si lidé mohou objednat nákup přes internet a pak si ho osobně vyzvednout. Nově takovou možnost mají v pražských Čakovicích, oznámil řetězec v dnešní zprávě.
První „e-shop“ s názvem Click&Go zprovoznil Globus už v říjnu 2018 na pražském Zličíně. Pro zboží objednané online si lidé museli dojet k hypermarketu. Řetězec tehdy předpokládal, že na začátku roku 2020 vyhodnotí pilotní provoz a pak se rozhodne o rozšíření do zbytku sítě. Nakonec službu rozšířil až po několika letech, a to jen do hypermarketu v Ostravě. Teď tedy přidává třetí prodejnu. Celkem má Globus v Česku šestnáct hypermarketů.
Řetězec v Čakovicích nasazuje nový, na míru vyvinutý systém, který má umožnit další rozvoj online nákupů pod novým názvem „Globus online“ místo dosavadního iGlobus. Zájemci si mohou objednat sortiment „až 32 tisíc položek“ zahrnujících nepotravinové zboží i potraviny – dosud to bylo „přes 25 tisíc položek“.
Minimální hodnota nákupu je 500 korun, přičemž služba je zdarma pro nákupy nad 1500 korun (u nižších je poplatek 39 Kč). Při volné kapacitě dokáže hypermarket v Čakovicích zpracovat objednávku nejdříve za tři hodiny, vyzvednout si ji lze každý den od 10 do 19 hodin.
„Služba běží na novém systému, který poskytuje zákazníkům rychlejší a přehlednější způsob nakupování. E-shop je napojen na zákaznický program Můj Globus, díky kterému mohou zákazníci využít výhodné ceny pro jeho členy, a zrcadlí také akční nabídky,“ říká mluvčí Aneta Turnovská.
„Další rozvoj služeb máme v plánu hned po odzkoušení systému v ostrém režimu. Zároveň s tím také běží přípravy na spuštění vlastní rozvážkové služby online nákupů, která by měla být zahájena příští rok, a to včetně objednávek přes mobilní aplikaci Můj Globus,“ dodává mluvčí bez dalších podrobností. Rozvoz nákupů sice nabízí Globus od loňska, ale zatím jen menší nákupy prostřednictvím služeb Foodora a Wolt – objednávka probíhá přes jejich platformy.
Z velkých řetězců spustilo vlastní e-shop s čerstvými potravinami v Česku jako první Tesco už v roce 2012. Další řetězce se přidaly s mnohaletým zpožděním, většina z nich neumožňuje plnohodnotný nákup včetně čerstvých potravin dodnes. Velkou část trhu díky tomu získaly Rohlík.cz a Košík.cz – „online supermarkety“ bez zázemí klasického řetězce.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
