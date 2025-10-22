Proč ještě používáte hotovost? A trestáte obchod, když nebere karty?

Skoro třetina lidí (30 %) často platí v hotovosti. Je jich ale méně než loni (39 %) a předloni (42 %). Ukázal to říjnový průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Euronet na vzorku 505 obyvatel Česka ve věku od 18 do 65 let.
Dalších 41 procent lidí v letošním průzkumu uvedlo, že hotovost používá občas. Jejich podíl je podobný jako loni a předloni. Téměř všichni ostatní (28 %) používají hotovost zřídka. Jen pět účastníků průzkumu (jedno procento) ji prý vůbec nepoužívá.
Téměř desetina (devět procent) lidí uvedla, že hotovost v předchozím týdnu použila několikrát denně. Jejich podíl klesá – loni dělal 15 procent, předloni 17 procent. Přibližně jednou denně platilo hotově 13 procent lidí.
Zdroj: průzkum STEM/MARK pro Euronet, říjen 2025
Jednoznačně nejčastěji (60 %) používají Češi hotovost proto, že obchodník nebere karty. Podíl těchto odpovědí se pohyboval na téměř stejné úrovni i při předchozích průzkumech v letech 2024, 2023, 2022 a 2019.
Dalšími nejčastějšími důvody jsou potřeba si rozměnit (30 %), větší kontrola vlastních financí (18 %), zvyk (14 %), příjmy v hotovosti (13 %) a nedůvěra v platby kartou (2 %). Lidé v průzkumu uvedli také „potřebu nechat spropitné“, „nechci, aby stát věděl, kde nakupuji“ nebo „lituji obchodníka, kolik za mou platbu zaplatí“.
Češi nejčastěji platí hotově za drobné nákupy (63 %), na trzích a u stánků (50 %), za dopravu a parkování (34 %), za stravování (33 %), spropitné (31 %) nebo řemeslné a servisní služby (28 %).
Zdroj: průzkum STEM/MARK pro Euronet, říjen 2025
Průzkum bohužel nezkoumal, jak vysokou hotovost s sebou lidé běžně nosí a jestli tato částka v posledních letech klesá.
Pokud obchodník nepřijímá karty, jen deset procent lidí kvůli tomu odejde k jinému obchodníkovi, který karty přijímá. Zbytek zaplatí v hotovosti: buď proto, že u sebe většinou nějakou nosí (36 %), nebo se na to dopředu připraví, protože vědí, že v daném místě neberou karty (38 %), případně si dojdou hotovost vybrat a vrátí se (15 %).
Jak často se setkávají s tím, že obchodník bere jen hotovost? Nejvíce lidí (45 %) uvedlo, že zřídka, dalších 42 % občas, 9 % často a 4 % nikdy. Situace se postupně zlepšuje, vyplývá z porovnání s výsledky předchozích ročníků.
Třetina lidí (32 %) si vybírá z bankomatu přibližně jednou měsíčně, dalších 29 % několikrát měsíčně a 1 % dokonce několikrát týdně. Na druhou stranu 21 % účastníků průzkumu použije bankomat jen několikrát za rok. Zbylých 13 % si z něj hotovost prý vůbec nevybírá. Podíl jednotlivých skupin se v posledních letech nijak zásadně nezměnil.
Skoro všichni (98 %) si nejčastěji vybírají hotovost z bankomatu, který mohou použít bez poplatku – ať už jde o bankomat jejich banky, nebo cizí. Tři čtvrtiny lidí (74 %) přitom uvedly, že dávají přednost bankomatům vlastní banky.
Více než tři pětiny klientů bank by byly ochotné připlatit si za výběr z bankomatu, pokud by nutně potřebovaly hotovost a v okolí nebyl žádný bez poplatku. „Rozhodně ano“ na tuto otázku odpovědělo 14 % účastníků průzkumu, „spíše ano“ dalších 47 %. Součet kladných odpovědí (61 %) je vyšší než loni (45 %).
Jen čtyři procenta lidí často narážejí na situaci, kdy si nutně potřebují vybrat, ale v okolí nemají kde. Dalších 19 procent na ni naráží občas, 60 procent zřídka a 17 procent nikdy. Podíl odpovědí „často a občas“ (letos v součtu 23 %) oproti předchozím rokům klesl (loni 38 %, předloni 37 %).
Celková tuzemská síť bankomatů se v posledních letech mírně zmenšuje. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty bylo nejvíce bankomatů v Česku na konci roku 2019 – celkem 5644. V polovině letošního roku jich bylo 5428.
Už v roce 2009 zaplatili Češi u obchodníků kartou častěji, než kolikrát si ve stejném roce vybrali z bankomatů. Další zlom přišel v roce 2019: také objem plateb kartou u obchodníků tehdy poprvé překonal objem peněz vybraných z bankomatu.
Nejširší bankomatovou síť má Česká spořitelna – kolem 1600. Druhé místo patří ČSOB (přes tisíc), třetí Komerční bance (přes 760). Čtvrtá je nebankovní síť Euronet (téměř 600).
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
