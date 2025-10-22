Peníze.cz
Proč ještě používáte hotovost? A trestáte obchod, když nebere karty?

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 22. 10. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Skoro třetina lidí (30 %) často platí v hotovosti. Je jich ale méně než loni (39 %) a předloni (42 %). Ukázal to říjnový průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Euronet na vzorku 505 obyvatel Česka ve věku od 18 do 65 let.

Dalších 41 procent lidí v letošním průzkumu uvedlo, že hotovost používá občas. Jejich podíl je podobný jako loni a předloni. Téměř všichni ostatní (28 %) používají hotovost zřídka. Jen pět účastníků průzkumu (jedno procento) ji prý vůbec nepoužívá.

Téměř desetina (devět procent) lidí uvedla, že hotovost v předchozím týdnu použila několikrát denně. Jejich podíl klesá – loni dělal 15 procent, předloni 17 procent. Přibližně jednou denně platilo hotově 13 procent lidí.

Zdroj: průzkum STEM/MARK pro Euronet, říjen 2025

Jednoznačně nejčastěji (60 %) používají Češi hotovost proto, že obchodník nebere karty. Podíl těchto odpovědí se pohyboval na téměř stejné úrovni i při předchozích průzkumech v letech 2024, 2023, 2022 a 2019.

Dalšími nejčastějšími důvody jsou potřeba si rozměnit (30 %), větší kontrola vlastních financí (18 %), zvyk (14 %), příjmy v hotovosti (13 %) a nedůvěra v platby kartou (2 %). Lidé v průzkumu uvedli také „potřebu nechat spropitné“, „nechci, aby stát věděl, kde nakupuji“ nebo „lituji obchodníka, kolik za mou platbu zaplatí“.

Češi nejčastěji platí hotově za drobné nákupy (63 %), na trzích a u stánků (50 %), za dopravu a parkování (34 %), za stravování (33 %), spropitné (31 %) nebo řemeslné a servisní služby (28 %).

Zdroj: průzkum STEM/MARK pro Euronet, říjen 2025

Průzkum bohužel nezkoumal, jak vysokou hotovost s sebou lidé běžně nosí a jestli tato částka v posledních letech klesá.

Pokud obchodník nepřijímá karty, jen deset procent lidí kvůli tomu odejde k jinému obchodníkovi, který karty přijímá. Zbytek zaplatí v hotovosti: buď proto, že u sebe většinou nějakou nosí (36 %), nebo se na to dopředu připraví, protože vědí, že v daném místě neberou karty (38 %), případně si dojdou hotovost vybrat a vrátí se (15 %).

Anketa

Kolik s sebou obvykle nosíte v hotovosti?

Jak často se setkávají s tím, že obchodník bere jen hotovost? Nejvíce lidí (45 %) uvedlo, že zřídka, dalších 42 % občas, 9 % často a 4 % nikdy. Situace se postupně zlepšuje, vyplývá z porovnání s výsledky předchozích ročníků.

Třetina lidí (32 %) si vybírá z bankomatu přibližně jednou měsíčně, dalších 29 % několikrát měsíčně a 1 % dokonce několikrát týdně. Na druhou stranu 21 % účastníků průzkumu použije bankomat jen několikrát za rok. Zbylých 13 % si z něj hotovost prý vůbec nevybírá. Podíl jednotlivých skupin se v posledních letech nijak zásadně nezměnil.

Skoro všichni (98 %) si nejčastěji vybírají hotovost z bankomatu, který mohou použít bez poplatku – ať už jde o bankomat jejich banky, nebo cizí. Tři čtvrtiny lidí (74 %) přitom uvedly, že dávají přednost bankomatům vlastní banky.

Více než tři pětiny klientů bank by byly ochotné připlatit si za výběr z bankomatu, pokud by nutně potřebovaly hotovost a v okolí nebyl žádný bez poplatku. „Rozhodně ano“ na tuto otázku odpovědělo 14 % účastníků průzkumu, „spíše ano“ dalších 47 %. Součet kladných odpovědí (61 %) je vyšší než loni (45 %).

Za výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české kartyZa výběr z bankomatů Euronetu už zaplatí každý. Zavádí poplatek i pro české karty

Jen čtyři procenta lidí často narážejí na situaci, kdy si nutně potřebují vybrat, ale v okolí nemají kde. Dalších 19 procent na ni naráží občas, 60 procent zřídka a 17 procent nikdy. Podíl odpovědí „často a občas“ (letos v součtu 23 %) oproti předchozím rokům klesl (loni 38 %, předloni 37 %).

Celková tuzemská síť bankomatů se v posledních letech mírně zmenšuje. Podle údajů Sdružení pro bankovní karty bylo nejvíce bankomatů v Česku na konci roku 2019 – celkem 5644. V polovině letošního roku jich bylo 5428.

Už v roce 2009 zaplatili Češi u obchodníků kartou častěji, než kolikrát si ve stejném roce vybrali z bankomatů. Další zlom přišel v roce 2019: také objem plateb kartou u obchodníků tehdy poprvé překonal objem peněz vybraných z bankomatu.

Nejširší bankomatovou síť má Česká spořitelna – kolem 1600. Druhé místo patří ČSOB (přes tisíc), třetí Komerční bance (přes 760). Čtvrtá je nebankovní síť Euronet (téměř 600).

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

