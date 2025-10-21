Další sdílení výdejních boxů. Nově si je propojily DPD a GLS

Přepravci DPD a GLS začali navzájem sdílet svoje sítě výdejních boxů, je jich zhruba 2100.
Pro příjemce se v doručovacím procesu nic nemění. Při výběru konkrétního boxu se jim v mapě zobrazí nejen DPD Pickup Boxy, ale nově i GLS Boxy a další boxy společností, které DPD umožnily doručovat do vlastní sítě již v minulosti, jako jsou AlzaBoxy, One Box by Allegro nebo OX Point boxy.
Díky systému, který DPD interně vyvinulo, může zákazník tyto boxy využívat stejným způsobem bez ohledu na provozovatele (značku).
Celá DPD síť výdejních míst Pickup a boxů po celém Česku zahrnuje přes 14 000 možností k vyzvednutí balíčku. V rámci celoevropské sítě Geopost, do které DPD patří, je to pak více než 140 000 výdejních míst a boxů.
Minulý týden oznámila DPD spolupráci se skupinou Packeta, kam patří také Zásilkovna. Ta se rozhodla zpřístupnit své boxy i jiným dopravcům, jako prvnímu právě DPD. Více jsme o tom psali zde: Zásilkovna otevírá svoje boxy konkurenci. Jako první pro DPD.
Letos v květnu zpřístupnilo své výdejní boxy konkurenci také Allegro, a to rovněž pro DPD. Od loňského listopadu si pak zákazníci DPD mohou mimo jiné vyzvednout svoji zásilku na vybraných pobočkách České pošty.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
