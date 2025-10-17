Za pečivo dají Češi i tisícovku měsíčně. Víme, jak ho koupit za zlomek ceny

Průměrná měsíční útrata za pečivo se mezi Čechy nejčastěji pohybuje mezi 500 až 1000 korunami. V průzkumu agentury Stem/Mark pro společnost Too Good for Good, která řeší plýtvání potravinami, toto cenové rozpětí uvedlo hned 43 procent respondentů.
Lidé s nižšími příjmy a jednočlenné domácnosti častěji uvádí průměrnou útratu do 500 Kč za měsíc. A samozřejmě vícečlenné domácnosti utratí zpravidla víc, klidně i přes tisícovku.
Výsledkům průzkumu odpovídá i modelový příklad webu Peníze.cz: Rodina se čtyřmi členy, která v týdnu nakoupí koupí 3 × 10 housek a dva chleby, utratí za měsíc za tyto základní položky něco málo přes 600 korun. K tomu přibude sladké pečivo za zhruba 500 korun měsíčně. Celkem tak výdaje na pečivo dosáhnou asi 1100 korun měsíčně.
Stačí vědět, kdy a kde nakupovat
Místní prodejny potravin pro nákup pečiva preferuje 19 procent oslovených a jen sedm procent lidí pravidelně navštěvuje lokální řemeslné pekárny. Většina Čechů vše vyřeší v supermarketu, podle zmíněného průzkumu tam nakupuje 67 procent respondentů.
A právě tam se dá výrazně ušetřit na slevách z neprodaného pečiva – často 25 až 50 procent. Pokud má tedy naše modelová rodina přehled, ve kterou dobu obchod zlevňuje, může měsíčně ušetřit kolem 300 korun. A při důsledném nákupu výhradně ve slevách dokonce polovinu běžných výdajů.
Na to, kdy lze pečivo ve slevě v supermarketech nakoupit, jsme se ptali jednotlivých prodejců: Pečivo za zlomek ceny? Tady je trik, jak ušetřit při nákupu v obchodě.
Další možností jsou rovnou připravené balíčky s neprodaným jídlem. Konkrétně v aplikaci platformy Too Good To Go si lidé mohou objednat mix pečiva z místních pekáren, které by jinak skončilo v koši.
„Každý Dobrovak nabízí mix čerstvého pečiva, které si mohou uživatelé vychutnat hned a zbytek si zamrazit na později. Je to malá změna, která ale pomáhá snižovat plýtvání, šetřit peníze a zajistit, že doma budete mít vždy dobré pečivo," říká Anna Podkowińska-Tretyn, oblastní manažerka společnosti pro Polsko a Česko.
Podle ní lze tímto způsobem ušetřit až zhruba 8500 korun ročně.
Neprodané pečivo si lidé přes platformu mohou nově zakoupit třeba i na čerpacích stanicích. Více jsme o tom psali zde: Orlen nabídne neprodané jídlo. Přes aplikaci ho vyzvednete na čerpacích stanicích.
Češi se snaží neplýtvat, ale kazí to plastem
Velká část Čechů podle průzkumu tvrdí, že se snaží zbylé pečivo vždy spotřebovat. Celkem 38 procent lidí ho využívá k přípravě dalších jídel, 27 procent skladuje přebytky v mrazáku a 23 procent dává zbylé pečivo jako krmení zvířatům.
Jenže dva ze tří Čechů pečivo skladují v plastových sáčcích a tím si ho zbytečně ničí. Plast totiž drží vlhkost, pečivo se dusí a rychle plesniví. Pouze osm procent oslovených k uskladnění používá chlebník, látkové sáčky nebo kuchyňské utěrky.
Pečivo je v každém případě pro spoustu českých zákazníků neodmyslitelnou položkou běžného nákupu. Podle průzkumu třetina preferuje pečivo bez posypky, zatímco u zbytku je nejpopulárnější mák (32 %) a kmín (24 %). Pečivo bez posypky preferují nejčastěji ženy a obyvatelé Moravy, kmín je zase oblíbenější mezi muži a také u Moravanů.
