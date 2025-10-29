Dýně, svíčky, dárky. Žebříček svátků, za které jsou Češi ochotní platit nejvíc

Pavla Adamcová
| rubrika: Když se řekne
| 29. 10. 2025
Dýně, strašidelná výzdoba, dětské i firemní akce – blíží se americký svátek Halloween. Oblíbili si ho ale i Češi. Kolik je vlastně stojí? A do kterých svátků Češi každoročně nasypou nejvíc peněz? Oslovili jsme obchodníky a sestavili žebříček svátků, které v Česku generují nejvyšší tržby.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem