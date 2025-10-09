Deichmann klamal zákazníky. „Udržitelné“ boty byly jen marketing

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 9. 10. 2025
Zdroj: Ritu Manoj Jethani / Shutterstock.com

Řetězec Deichmann, jeden z největších evropských prodejců obuvi, prodával v Německu své zboží jako udržitelné, aniž by dokázal proč. Podle tamního soudu tak používal lživé reklamní tvrzení, napsal server RetailDetail EU.

Deichmann podle soudu vydával za „udržitelnou“ více než tisícovku výrobků, i když toto tvrzení nedokázal žádným způsobem doložit.

Spor s řetězcem tak vyhrála německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH). Ta během soudního řízení prokázala, že inzerované boty nenabízejí žádné ekologické výhody oproti výrobkům konkurence.

„Obuvnický řetězec si hraje na zelený image, aniž by vysvětlil, co vlastně ‚udržitelnost‘ znamená. Kdo láká zákazníky planými environmentálními sliby, uvádí je v omyl – a to je jednoduše nezákonné,“ uvedl Jürgen Resch, federální ředitel DUH. „Skutečnost, že firma mezitím potichu termín stáhla, mluví sama za sebe. Tento rozsudek vysílá jasný signál: kdo slibuje udržitelnost, musí ji také doložit, jinak jde o greenwashing,“ dodal.

Greenwashing je označení pro situaci, kdy firma vytváří dojem, že její výrobky nebo služby jsou šetrné k životnímu prostředí, i když nemají žádný skutečný přínos. Jde tedy o marketingový trik – zákazník má pocit, že kupuje něco „zeleného“ a podporuje přírodu, ale ve skutečnosti jde o prázdné sliby. Typickým příkladem je, když se výrobek označí jako „eko“ nebo „bio“, aniž by firma doložila, v čem přesně je šetrnější než běžná alternativa.

