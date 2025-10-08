Peníze.cz
Stop veggie burgeru i sójové klobáse? Takhle říkejme jen masu, kývli europoslanci

Stop veggie burgeru i sójové klobáse. Takhle říkejme jen masu, kývli europoslanci

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 8. 10. 2025
Stop veggie burgeru i sójové klobáse. Takhle říkejme jen masu, kývli europoslanci

Zdroj: Shutterstock

Evropský parlament schválil návrh zákazu používání masných názvů pro rostlinné alternativy. Pro zákaz hlasovalo 355 poslanců, proti bylo 247. Označení jako burger, steak nebo klobása by podle něj směly nést jen skutečné masné výrobky.

„Steak, řízek nebo klobása jsou produkty z našich chovů hospodářských zvířat, tečka. Žádné laboratorní náhražky, žádné rostlinné produkty,“ uvedla na plenárním zasedání ve Štrasburku francouzská europoslankyně Céline Imart z frakce Evropské lidové strany (EPP).

Její pozměňovací návrh, který prošel, zmiňuje celkem sedm výrazů, které mají souviset výhradně s masem či jinými živočišnými produkty. Jde o steak, řízek, klobásu, burger, hamburger, žloutek a bílek.

Zpátečka z bezmasého trendu. McDonald’s stáhl z nabídky vegetariánská jídlaZpátečka z bezmasého trendu. McDonald’s stáhl z nabídky vegetariánská jídla

Názvy jako veggie burger nebo sójová klobása by tedy byly zakázány a rostlinné alternativy by se musely označovat třeba jako veggie válečky či trubičky nebo sójové plátky.

V roce 2020 parlament zákaz používání masných názvů pro rostlinné alternativy zamítl. Zachoval však zákaz používání mléčných názvů pro rostlinné alternativy mléčných výrobků.

Zastánci současného návrhu zákazu poukazují na možné matení spotřebitelů. Odpůrci to ale považují za úspěch zemědělské lobby, podle nich takové téma akorát odvádí pozornost od problémů, se kterými se evropské zemědělství skutečně potýká.

Zda zákaz skutečně vstoupí v platnost, ovšem zatím není jisté. Evropská komise teprve zahajuje k této otázce jednání s členskými státy.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

