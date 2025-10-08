Peníze.cz
Pracovní podmínky jako v armádě? Knihobot čelí kritice od brigádníků

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 8. 10. 2025
Ilustrační foto.
Zdroj: Knihobot

Největší český knižní secondhand Knihobot.cz sklidil na sociálních sítích kritiku kvůli pracovním podmínkám brigádníků.

Ti si v rámci instagramovém příspěvku zveřejněném koreanistkou Ninou Špitálníkovou mimo jiné stěžují na „příšerné pracovní podmínky“ a „nesmyslné splňování norem“, za jejichž nedodržení je brigádníkům údajně pravidelně vyhrožováno vyhazovem.

„CEO (výkonný ředitel, pozn. red.) Dominik Gazdoš zastává názor, že je potřeba zacházet s brigádníky (kteří jsou pochopitelně nejčastěji ještě v pubertě) s, a teď cituji, armádním přístupem,“ popisuje jedna z uživatelek, jejíž vyjádření Špitálníková zveřejnila. „Pracovní podmínky jsou příšerné, musíte splňovat nesmyslné hodinové normy a když je nestíháte, je vám často vyhrožováno vyhazovem či vás rovnou vyhodí,“ pokračuje žena.

Vracet knížky jako flašky od piva. Sázka na změnu Knihobotu vyšla, míří na ZápadVracet knížky jako flašky od piva. Sázka na změnu Knihobotu vyšla, míří na Západ

„Abyste zvládali splňovat jejich kvóty, nestíháte si dojít ani na záchod, a v hale, kde nafocujete knihy na web, vám nad hlavou promítají jména všech zaměstnanců na směně a pořadí toho, jak rychle knihy fotíte a ukládáte do systému. Pokud jste moc pomalí, máte jméno červené a jste v tabulce dole a všichni to vidí. Pokud jste moc pomalý dlouhodobě, vyhrožují, že vás vyhodí,“ popisuje další uživatelka.

„Já jsem té tabulce říkal tabulka hanby. Pamatuju si, že jsem bohužel rušil hodně směny – nemoc, osobní důvody. Tehdejší šéf mě ve veřejném kanálu seřval a napsal: Měl bys chodit do práce, i kdyby fotra věšeli,“ dodává další uživatel.

Knihobot kritiku odmítá. Uvádí, že náročnost práce firma komunikuje od začátku transparentně. „Mluvíme o normách, tempu i systému odměn a víme, že tahle práce není pro každého. Každý brigádník má deset směn na zaučení, během kterých má prostor se do práce dostat a zjistit, jestli mu vyhovuje. Ti, kteří pracují nadstandardně, mají bonusy a odměny,“ reaguje firma v komentáři pod příspěvkem.

„Věta o otci je samozřejmě naprosto přes čáru – podobné chování je v rozporu s našimi hodnotami, a pokud se o něčem takovém dozvíme, okamžitě to s vedoucími řešíme,“ doplňuje.

Anketa

Využíváte služeb Knihobotu?

Redakce webu Peníze.cz položila Knihobotu doplňující dotazy, odpovědi po jejich obdržení zveřejníme.

Knihobot na svém webu uvádí, že pracovníci denně nafotí okolo 25 tisíc knížek a zhruba stejné množství se každý den prodá. Zájemcům o práci nabízí odměnu v základu 140 korun za hodinu, maximálně pak 170 korun za hodinu plus příplatky za víkendy, svátky a bonus za docházku ve čtyřhodinových či dvouhodinových směnách.

„Práce je to monotónní a stereotypní. Budeš třeba 4 hodiny stát a zařazovat jednu knihu za druhou. Můžeš ale celou směnu poslouchat podcasty nebo hudbu ze sluchátek, také si u toho perfektně vyčistíš hlavu. U každé činnosti sledujeme rychlosti a dbáme na jejich plnění,“ uvádí firma v jednom ze svých inzerátů na pracovním portále Práce.cz.

On-line secondhand Knihobot, který vznikl v roce 2019, se v poslední době zaměřuje na expanzi do okolních zemí. Mimo Česko funguje na Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí.

V Česku letos navázal spolupráci s Levnými knihami, kde otevřel svoje pobočky na třech prodejnách v Praze, Olomouci a v Brně. Více jsme o tom psali zde: Knihobot rozšiřuje služby v Levných knihách. Otevřel pobočky na třech prodejnách. Další dvě kamenné pobočky má v Praze. Zakladatel Gazdoš v té souvislosti prohlásil, že cílem je stát se mainstreamovou službou.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

