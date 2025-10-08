Pracovní podmínky jako v armádě? Knihobot čelí kritice od brigádníků

Umělá inteligence nakoupí za zákazníka. Mastercard spustí novou službu
7. 10. 2025 | Pavla Adamcová
Největší český knižní secondhand Knihobot.cz sklidil na sociálních sítích kritiku kvůli pracovním podmínkám brigádníků.
Ti si v rámci instagramovém příspěvku zveřejněném koreanistkou Ninou Špitálníkovou mimo jiné stěžují na „příšerné pracovní podmínky“ a „nesmyslné splňování norem“, za jejichž nedodržení je brigádníkům údajně pravidelně vyhrožováno vyhazovem.
„CEO (výkonný ředitel, pozn. red.) Dominik Gazdoš zastává názor, že je potřeba zacházet s brigádníky (kteří jsou pochopitelně nejčastěji ještě v pubertě) s, a teď cituji, armádním přístupem,“ popisuje jedna z uživatelek, jejíž vyjádření Špitálníková zveřejnila. „Pracovní podmínky jsou příšerné, musíte splňovat nesmyslné hodinové normy a když je nestíháte, je vám často vyhrožováno vyhazovem či vás rovnou vyhodí,“ pokračuje žena.
„Abyste zvládali splňovat jejich kvóty, nestíháte si dojít ani na záchod, a v hale, kde nafocujete knihy na web, vám nad hlavou promítají jména všech zaměstnanců na směně a pořadí toho, jak rychle knihy fotíte a ukládáte do systému. Pokud jste moc pomalí, máte jméno červené a jste v tabulce dole a všichni to vidí. Pokud jste moc pomalý dlouhodobě, vyhrožují, že vás vyhodí,“ popisuje další uživatelka.
„Já jsem té tabulce říkal tabulka hanby. Pamatuju si, že jsem bohužel rušil hodně směny – nemoc, osobní důvody. Tehdejší šéf mě ve veřejném kanálu seřval a napsal: Měl bys chodit do práce, i kdyby fotra věšeli,“ dodává další uživatel.
Knihobot kritiku odmítá. Uvádí, že náročnost práce firma komunikuje od začátku transparentně. „Mluvíme o normách, tempu i systému odměn a víme, že tahle práce není pro každého. Každý brigádník má deset směn na zaučení, během kterých má prostor se do práce dostat a zjistit, jestli mu vyhovuje. Ti, kteří pracují nadstandardně, mají bonusy a odměny,“ reaguje firma v komentáři pod příspěvkem.
„Věta o otci je samozřejmě naprosto přes čáru – podobné chování je v rozporu s našimi hodnotami, a pokud se o něčem takovém dozvíme, okamžitě to s vedoucími řešíme,“ doplňuje.
Redakce webu Peníze.cz položila Knihobotu doplňující dotazy, odpovědi po jejich obdržení zveřejníme.
Knihobot na svém webu uvádí, že pracovníci denně nafotí okolo 25 tisíc knížek a zhruba stejné množství se každý den prodá. Zájemcům o práci nabízí odměnu v základu 140 korun za hodinu, maximálně pak 170 korun za hodinu plus příplatky za víkendy, svátky a bonus za docházku ve čtyřhodinových či dvouhodinových směnách.
„Práce je to monotónní a stereotypní. Budeš třeba 4 hodiny stát a zařazovat jednu knihu za druhou. Můžeš ale celou směnu poslouchat podcasty nebo hudbu ze sluchátek, také si u toho perfektně vyčistíš hlavu. U každé činnosti sledujeme rychlosti a dbáme na jejich plnění,“ uvádí firma v jednom ze svých inzerátů na pracovním portále Práce.cz.
On-line secondhand Knihobot, který vznikl v roce 2019, se v poslední době zaměřuje na expanzi do okolních zemí. Mimo Česko funguje na Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí.
V Česku letos navázal spolupráci s Levnými knihami, kde otevřel svoje pobočky na třech prodejnách v Praze, Olomouci a v Brně. Více jsme o tom psali zde: Knihobot rozšiřuje služby v Levných knihách. Otevřel pobočky na třech prodejnách. Další dvě kamenné pobočky má v Praze. Zakladatel Gazdoš v té souvislosti prohlásil, že cílem je stát se mainstreamovou službou.
