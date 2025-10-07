Peníze.cz
Umělá inteligence nakoupí za zákazníka. Mastercard spustí novou službu

Pavla Adamcová | 7. 10. 2025
Zdroj: Shutterstock

Držitelé karet Mastercard si ve Spojených státech brzy otestují, jak umělá inteligence dokáže sama vyhledat, objednat i zaplatit nákup.

Společnost Mastercard spustí službu takzvaných AI agentů. „Agentní obchod (agentic commerce) je dalším krokem ve vývoji digitálních plateb. Spotřebitel zadá svému AI asistentovi úkol – například najít a objednat produkt podle jeho preferencí – a agent provede celý proces včetně bezpečné platby,“ vysvětluje Mastercard.

Mastercard v této oblasti spolupracuje s technologickými a obchodními hráči, jako jsou Google, Stripe nebo Ant International. Do programu Mastercard Agent Pay, který bude spuštěn v USA ještě před Vánoci, se jako první zapojí klienti bank Citi a U.S. Bank. Postupně se program rozšíří do dalších zemí.

Od peněženky s „papírky“ k virtuální realitě: Jak budeme kupovat rohlíky za 25 let?Od peněženky s „papírky“ k virtuální realitě: Jak budeme kupovat rohlíky za 25 let?

„Spolupracujeme s partnery v celém ekosystému, abychom vytvořili potřebné standardy a nástroje, které určí podobu agentního obchodu. Naším cílem je umožnit vznik globálního důvěryhodného prostředí pro platby zprostředkované umělou inteligencí,“ dodává Jorn Lambert, šéf produktu společnosti Mastercard.

Nákupy přes umělou inteligenci testuje také konkurenční Visa. Ta svou službu Visa Intelligent Commerce, která umožňuje agentům s umělou inteligencí vyhledávat, vybírat i nakupovat zboží, představila letos v květnu.

„Brzy budou za lidi zboží procházet, vybírat, nakupovat a spravovat právě agenti s umělou inteligencí,“ uvedl na jaře Jack Forestell, ředitel pro produkty a strategii společnosti Visa. „Těmto agentům budou muset při platbách důvěřovat nejen uživatelé, ale i banky a prodejci,“ dodal.

Další pokroky?

Pavla Adamcová

Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

