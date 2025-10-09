Poplatek za zrušený termín: Co vám smí účtovat kadeřnice nebo trenér

Mnoho spotřebitelů už zažilo situaci, kdy se nemohli dostavit na sjednaný termín. Ať se jedná o kosmetické služby, masáže nebo klidně soukromý trénink, má to svá pravidla.
Valná většina podnikatelů požaduje různě vysoké stornopoplatky podle doby, kdy termín zrušíte. Pokud se neomluvíte vůbec, bývá tento poplatek často ve výši 100 % ceny. „Tyto poplatky si podnikatelé stanoví zejména z důvodu, že termín na poslední chvíli již neobsadí, a přijdou tak o tržby,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Ne vždy má však podnikatel na stornopoplatek nárok. Předně je důležité říci, že známé právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu se v těchto případech neuplatní.
To ale nutně neznamená, že termín nejde zrušit či přesunout. Tyto možnosti však zpravidla závisí na domluvě stran a podmínkách smluvených při rezervaci termínu.
Smluvní pokuta?
Poplatek za zrušení mívá často povahu smluvní pokuty. „Jak již ze samotného názvu vyplývá, jde o pokutu smluvenou, nelze ji tak stanovit dodatečně samovolně,“ uvádí Hekšová.
Aby bylo možné smluvní pokutu účtovat, musí se s ní spotřebitel řádně a s předstihem seznámit. „Ideálním způsobem je seznámení spotřebitele přímo při rezervaci termínu, a to i v případě, že jde o objednání po telefonu či pomocí zpráv,“ rozvádí Hekšová.
Informování pouze v obchodních podmínkách dostatečné není. Mnoho podnikatelů v této oblasti ani nemá webové stránky, případně na nich nejsou obchodní podmínky dostupné.
Není pokuta, nemusím chodit?
Pokud spotřebitel není o existenci smluvní pokuty náležitě informovaný, nemůže ji podnikatel vymáhat. „Neznamená to však, že spotřebitel na sjednaný termín nemusí dorazit, aniž by mu hrozil postih,“ upřesňuje Hekšová.
Podnikatel totiž v takovém případě může požadovat náhradu škody. Jestliže nedorazíte na svůj termín a podnikateli se nepodaří vaše místo obsadit, může po vás požadovat ušlý zisk. Ten však obecně nedosáhne 100 % ceny služby, neboť při ní podnikatel rovněž musí uhradit určité náklady (např. barvy na vlasy, umělé nehty).
Požadovaná částka by tak měla odrážet skutečný zisk podnikatele po odečtení nákladů, které nakonec vynaložit nemusel.
Pokud by však již některé věci využít v budoucnu nemohl, vztahovala by se náhrada i na tento náklad podnikatele.
Reklamace, kam se podíváš
Pro úplnost problematiky je vhodné zmínit, že i výkon kadeřnice, maséra či manikérky je možné reklamovat. S ohledem na povahu těchto služeb je vhodné uplatnit reklamaci co nejdříve, ideálně ihned.
Není to nutnou podmínkou, avšak lze tím předejít problémům např. s dokazováním vady. Výsledkem reklamace poté může být náprava, pokud je možné ji provést, případně přiměřená sleva z ceny.
Sdílejte článek, než ho smažem