Shein otevře první kamenné prodejny. Chce oživit obchodní domy

Asijská značka Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenný obchod. Nejdříve v pařížském obchodním domě BHV Marais, později také v obchodních domech Galeries Laffayette ve městech Dijon, Reims, Grenoble, Angers a Limoges.
Zástupci původem čínské značky Shein, která teď sídlí v Singapuru, to sdělili BBC a agentuře AFP. Francie jako „vlivný globální módní trh“ byla podle nich přirozenou volbou k otestování stálých kamenných obchodů.
Značka Shein je známá hlavně jako internetový prodejce takzvané rychlé módy za nízké ceny, kterých podle kritiků dosahuje díky neférovým pracovním podmínkám pro zaměstnance, špatnému dopadu na životní prostředí nebo obcházení pravidel Evropské unie. A například loňský test na jihokorejském trhu zjistil, že oblečení a doplňky prodávané e-shopem Shein obsahovaly vysoké množství takzvaných věčných chemikálií, tedy karcinogenních látek.
Společnost Shein už v předchozích letech otevírala dočasné předváděcí prodejny (takzvané pop-upy) v různých městech, například v Madridu nebo Turíně. Zatím ale nešlo o klasický stálý obchod.
BBC upřesňuje, že nové prodejny otevře Shein v rámci partnerství s maloobchodní nemovitostní skupinou Societe des Grands Magasins (SGM), která provozuje obchodní domy BHV Marais a Galeries Lafayette. Prodejny vytvoří ve Francii odhadem 200 pracovních míst, uvedla společnost Shein a dodala, že cílem spolupráce je oživení center měst a obchodních domů v zemi.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem