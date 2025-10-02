Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Shein otevře první kamenné prodejny. Chce oživit obchodní domy

Shein otevře první kamenné prodejny. Chce oživit obchodní domy

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 2. 10. 2025
Shein otevře první kamenné prodejny. Chce oživit obchodní domy
Dočasný obchod Shein v Turíně, březen 2023
Zdroj: Antonello Marangi, Shutterstock

Asijská značka Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenný obchod. Nejdříve v pařížském obchodním domě BHV Marais, později také v obchodních domech Galeries Laffayette ve městech Dijon, Reims, Grenoble, Angers a Limoges.

Zástupci původem čínské značky Shein, která teď sídlí v Singapuru, to sdělili BBC a agentuře AFP. Francie jako „vlivný globální módní trh“ byla podle nich přirozenou volbou k otestování stálých kamenných obchodů.

Značka Shein je známá hlavně jako internetový prodejce takzvané rychlé módy za nízké ceny, kterých podle kritiků dosahuje díky neférovým pracovním podmínkám pro zaměstnance, špatnému dopadu na životní prostředí nebo obcházení pravidel Evropské unie. A například loňský test na jihokorejském trhu zjistil, že oblečení a doplňky prodávané e-shopem Shein obsahovaly vysoké množství takzvaných věčných chemikálií, tedy karcinogenních látek.

Společnost Shein už v předchozích letech otevírala dočasné předváděcí prodejny (takzvané pop-upy) v různých městech, například v Madridu nebo Turíně. Zatím ale nešlo o klasický stálý obchod.

BBC upřesňuje, že nové prodejny otevře Shein v rámci partnerství s maloobchodní nemovitostní skupinou Societe des Grands Magasins (SGM), která provozuje obchodní domy BHV Marais a Galeries Lafayette. Prodejny vytvoří ve Francii odhadem 200 pracovních míst, uvedla společnost Shein a dodala, že cílem spolupráce je oživení center měst a obchodních domů v zemi.

Hrneme další

Ilustrační obrázek

Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

e-shopy, móda, nákupy, obchodní řetězce, Shein

A tohle už jste četli?

Od dodavatele energie jde teď odejít i před koncem fixace. Pomůže nový index

1. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Od dodavatele energie jde teď odejít i před koncem fixace. Pomůže nový index

Lidé a firmy se zafixovanou cenou elektřiny nebo plynu můžou od října nově vypovědět smlouvu s dodavatelem a odejít od něj bez sankcí před uplynutím sjednané doby.

První české Alberty fungují jako franšízy. Pro zákazníka to není rozdíl, tvrdí řetězec

29. 9. 2025 | Pavla Adamcová

První české Alberty fungují jako franšízy. Pro zákazníka to není rozdíl, tvrdí řetězec

Obchodní řetězec Albert začal provozovat některé ze svých supermarketů v Česku jako franšízy. Tyto prodejny tak nespravuje přímo Albert, ale samostatní provozovatelé. Podle řetězce... celý článek

Influenceři nabízeli investice, hrozí jim vězení. Na co si dát pozor?

29. 9. 2025 | František Nonnemann | 2 komentáře

Influenceři nabízeli investice, hrozí jim vězení. Na co si dát pozor?

Trojice takzvaných finfluencerů ve Velké Británii lákala na rizikové investice, ale neměla k tomu potřebnou licenci. Jaká je situace u nás? Na co si mají dát pozor čeští influenceři... celý článek

Rozbitý zip, upadlý knoflík. Primark testuje opravu oděvů na počkání

28. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Rozbitý zip, upadlý knoflík. Primark testuje opravu oděvů na počkání

Irský módní řetězec Primark začal v rámci pilotního projektu zákazníkům nabízet opravu oblečení na počkání. Novinku momentálně testuje v anglickém Manchesteru.

Zpátečka z bezmasého trendu. McDonald’s stáhl z nabídky vegetariánská jídla

26. 9. 2025 | Pavla Adamcová

Zpátečka z bezmasého trendu. McDonald’s stáhl z nabídky vegetariánská jídla

McDonald's v tichosti stáhl ze své stálé nabídky klíčové vegetariánské položky. Pro české zákazníky, kteří nejedí maso, v ní zůstaly jen hranolky, dezerty a zahradní salát. Ve srovnání... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP