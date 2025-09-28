Rozbitý zip, upadlý knoflík. Primark testuje opravu oděvů na počkání

Irský módní řetězec Primark začal v rámci pilotního projektu zákazníkům nabízet opravu oblečení na počkání. Novinku momentálně testuje v anglickém Manchersteru.
Zákazníci si mohou opravu oděvu zarezervovat on-line, ovšem mohou i rovnou přijít. Služba cílí hlavně na drobnosti, jako je oprava zipu nebo přišití knoflíku, zabrat by měla kolem 20 minut, píše server RetailDetail EU. Cena opravy začíná na třech librách, tedy na necelých 90 korunách.
Primark, který má u zákazníků pověst prodejce levné módy, chce tímto krokem cílit na větší udržitelnost. „Chceme, aby byly jednoduché opravy a úpravy oblečení pro naše zákazníky snadněji dostupné a cenově dostupné,“ uvedla Vicki Swain, vedoucí programu prodloužení životnosti výrobků.
V Česku Primark pro zájemce pořádá dílny zaměřené na opravy. Jde o bezplatné kurzy pro začátečníky, kteří se na prodejně naučí opravovat si oblečení. „Vybavíme vás základními znalostmi, aby vám oblečení vydrželo déle – počínaje našíváním knoflíků a výměnou zipů a konče jednoduchými technikami ručního šití,“ avizuje řetězec na svém webu.
V každé tuzemské prodejně Primark rovněž zákazníci od letoška najdou speciální modré sběrné boxy, kam mohou odložit své staré oblečení, boty a tašky.
Primark vstoupil do Česka v roce 2021, první prodejnu tehdy otevřel na pražském Václavském náměstí. Slavnostní otevření provázelo horké počasí, to ale neodradilo zájemce od toho, aby na vstup do prodejny čekali fronty přes půl náměstí. V současnosti provozuje ještě prodejnu na pražském Zličíně a v nákupním centru Olympia v Brně. Po celém světě má řetězec přes 450 prodejen.
