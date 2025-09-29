První české Alberty fungují jako franšízy. Pro zákazníka to není rozdíl, tvrdí řetězec

Obchodní řetězec Albert začal provozovat některé ze svých supermarketů v Česku jako franšízy. Tyto prodejny tedy mají jiné provozovatele, než je sám majitel sítě.
„Franšíza je obchodním modelem, který využíváme. Z pohledu zákazníka se jedná o jeho oblíbený Albert se stejnou šíří sortimentu, letákem, akčními slevami a každodenními nízkými cenami. Pro zákazníka v tom není rozdíl,“ uvedl na dotaz webu Peníze.cz Jiří Mareček, ředitel komunikace Albert.
Redakce však změnu obchodního modelu řetězce zaznamenala právě kvůli kritice zákazníků – a to jak té na sociálních sítích, tak i osobní. Konkrétně na prodejně v ulici Bratislavská v pražské Hostivaři se podle některých z nich letos na jaře z většiny obměnil personál a s ním také úroveň poskytovaných služeb.
Kolik z více než 350 tuzemských prodejen Albert ve franšízovém režimu momentálně funguje, kdy řetězec tento model v Česku zavedl a zda se bude síť franšíz dál rozšiřovat, Mareček do publikace článku neuvedl.
Franšízy, o nichž redakce webu Peníze.cz ví, provozují lidé, kteří za sebou podle profesní sítě LinkedIn mají kariéru na vedoucích pozicích v Albertu.
Supermarkety a hypermarkety Albert patří maloobchodní skupině Ahold Delhaize, která sídlí v nizozemském městě Zaandam. Ta má s franšízovým modelem zkušenosti – v minulých letech ho zavedla u přibližně třetiny nizozemských obchodů Albert Heijn.
V Česku jde ovšem v případě zahraničních řetězců o poměrně nestandardní model – velcí hráči si své prodejny zpravidla spravují sami. Výjimkou je například původem britský řetězec Tesco, pod který spadají malé prodejny Žabka fungující právě na frašízovém modelu.
