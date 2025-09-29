Peníze.cz
První české Alberty fungují jako franšízy. Pro zákazníka to není rozdíl, tvrdí řetězec

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 29. 9. 2025
Zdroj: Albert

Obchodní řetězec Albert začal provozovat některé ze svých supermarketů v Česku jako franšízy. Tyto prodejny tedy mají jiné provozovatele, než je sám majitel sítě.

„Franšíza je obchodním modelem, který využíváme. Z pohledu zákazníka se jedná o jeho oblíbený Albert se stejnou šíří sortimentu, letákem, akčními slevami a každodenními nízkými cenami. Pro zákazníka v tom není rozdíl,“ uvedl na dotaz webu Peníze.cz Jiří Mareček, ředitel komunikace Albert.

Redakce však změnu obchodního modelu řetězce zaznamenala právě kvůli kritice zákazníků – a to jak té na sociálních sítích, tak i osobní. Konkrétně na prodejně v ulici Bratislavská v pražské Hostivaři se podle některých z nich letos na jaře z většiny obměnil personál a s ním také úroveň poskytovaných služeb.

Kolik z více než 350 tuzemských prodejen Albert ve franšízovém režimu momentálně funguje, kdy řetězec tento model v Česku zavedl a zda se bude síť franšíz dál rozšiřovat, Mareček do publikace článku neuvedl.

Franšízy, o nichž redakce webu Peníze.cz ví, provozují lidé, kteří za sebou podle profesní sítě LinkedIn mají kariéru na vedoucích pozicích v Albertu.

Supermarkety a hypermarkety Albert patří maloobchodní skupině Ahold Delhaize, která sídlí v nizozemském městě Zaandam. Ta má s franšízovým modelem zkušenosti – v minulých letech ho zavedla u přibližně třetiny nizozemských obchodů Albert Heijn.

V Česku jde ovšem v případě zahraničních řetězců o poměrně nestandardní model – velcí hráči si své prodejny zpravidla spravují sami. Výjimkou je například původem britský řetězec Tesco, pod který spadají malé prodejny Žabka fungující právě na frašízovém modelu. 

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

