Zpátečka z bezmasého trendu. McDonald’s stáhl z nabídky vegetariánská jídla

S bezmasým Veggie menu přišel McDonald's v roce 2021. Jednalo se o ucelenou řadu vegetariánských produktů – smažené placičky se zeleninou, burger a wrap. Fastfood tehdy argumentoval tím, že živočišné tuky už omezila čtvrtina české populace a další čtvrtina to plánuje.
„Tři nové pokrmy z řady Veggie jsou velmi chutnou alternativou pro ty, kdo se masu zcela nebo částečně vyhýbají nejen kvůli zdravotním benefitům, ale také s ohledem na etický nebo ekologický aspekt,“ uvedla při uvedení nových položek Jitka Pajurková, ředitelka komunikace ve společnosti McDonald's ČR a SR.
Začátkem letošního září ale McDonald's vegetariánské pokrmy z tuzemského trhu v tichosti stáhl. Ještě předtím vyřadil z nabídky bezmasý burger v Rakousku. „Ze stálé nabídky jsme stáhli vegetariánský burger a wrap,“ potvrzuje pro web Peníze.cz Martin Troup, ředitel marketingu pro McDonald's Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Fastfood, který má po Česku 129 restaurací, se k tomuto kroku rozhodl kvůli změně trendu. „Na základě dlouhodobého sledování zákaznického chování v našich restauracích vidíme výraznou preferenci takzvaného flexitariánství – tedy stravování, které není striktně vegetariánské, ale zahrnuje občasnou konzumaci alternativních proteinů, jako je kuřecí maso nebo ryby,“ vysvětluje Troup.
Poptávka po čistě vegetariánských burgerech, wrapech či salátech podle něj postupně klesala. „Nabídku přizpůsobujeme reálnému zájmu zákazníků,“ dodává Troup.
Vegetariáni si teď podle McDonald's mohou ze stále nabídky vybrat k jídlu hranolky, zahradní salát nebo dezerty – čili přílohy nebo sladké. „V rámci limitovaných sezónních nabídek pravidelně přinášíme další produkty – například v rámci nadcházející sýrové sezóny, která startuje v říjnu, se zákazníci mohou těšit na nové bezmasé varianty,“ podotýká šéf marketingu řetězce.
Konkurence podobný pokles zájmu o bezmasé alternativy neregistruje. „Data ukazují, že poptávka po rostlinných produktech se v Česku za poslední rok téměř zdvojnásobila. Jde o dlouhodobý trend, který rok od roku sílí, a my na něj pružně reagujeme rozšiřováním a vylepšováním naší rostlinné nabídky,“ říká Kateřina Bryndová, brand manažerka Burger King pro Česko.
„Rostoucí poptávku navíc umocňuje stále silnější veřejný zájem o zdravější a udržitelnější stravování. Očekáváme, že tento růst bude pokračovat i v následujících letech,“ dodává Bryndová.
Burger King, který má na českém trhu 62 restaurací, zákazníkům v současnosti nabízí celkem osm rostlinných alternativ k burgerům, nugetkám, mini wrapům či pocketům, které doplňuje sezónní rostlinná nabídka.
Podobně vegetariánská jídla zůstávají i v menu řetězce KFC. Ten nabízí například bezmasou variantu wrapu Twister, který místo masa obsahuje sýr halloumi.
„Zájem našich zákazníků o vegetariánských produkty se nezvyšuje, nicméně pravidelně testujeme nové produkty a nabízíme tak širší portfolio i bezmasých variant,“ dodává Helena Vyhnánková, marketingová manažerka KFC pro Česko, který má na tuzemském trhu téměř 140 restaurací.
