Tesco rozšiřuje online nákupy. Doručí je do dvou nových měst

Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky
23. 9. 2025 | Pavla Adamcová
Den české státnosti a svátek svatého Václava letos připadá na neděli. Jak to ovlivní víkendovou otevírací dobu obchodů?
Zdroj: Novikov Aleksey / Shutterstock.com
Nakoupit si v Tescu online a nechat si zboží doručit domů nově mohou také zákazníci v okolí Trutnova a Českého Těšína.
Pokrytí služby Tesco Online Nákupy se tím podle obchodního řetězce zvýšilo na 77 procent českých domácností. „Rozšíření služby do Trutnova a Českého Těšína je dalším krokem k tomu, aby si lidé po celé republice mohli užít výhody online nákupů, doručení až domů, široké nabídky produktů a výhod Clubcard programu,“ uvedl Patrik Dojčinovič, provozní ředitel Tesco.
Zákazníci mají na výběr ze dvou možností doručení. Nákup si mohou nechat dovézt až domů, nebo si ho osobně vyzvednout na prodejně. Vybírat lze z dvouhodinových doručovacích časových oken, přičemž nákup Tesco doručí následující den po objednání. Až do konce ledna 2026 nabízí řetězec dopravu zdarma.
Tento týden oznámil rozšíření rozvozu také konkurenční Rohlík.cz, a to dál na jih Čech. Více jsme o tom psali zde: Rohlík rozšiřuje rozvoz až domů. Přidává nové adresy na jihu Čech. Na tuzemské trhu má v oblasti online nakupování silnou pozici rovněž Košík.cz.
Původem britské Tesco vstoupilo na tuzemský trh už v roce 1996. Teď v Česku provozuje 184 kamenných obchodů, e-shop, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic.
Sdílejte článek, než ho smažem