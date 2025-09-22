Lidl má nový slogan. Připomíná krále teleshoppingu

Německý obchodní řetězec Lidl v rámci nové kampaně vyměnil svoje hlavní motto. Místo „Lidl. Správná volba“ bude nově používat „Lidl. To se vyplatí“. Mírně se mění i některé grafické prvky, zejména v letácích řetězce.
Mezinárodní kampaň Lidlu poběží na všech 31 evropských zemích, kde řetězec působí. V angličtině zní nové motto „Lidl. More to Value“, v němčině pak „Lidl lohnt sich“.
Nové motto Lidlu může přijít tuzemským znalcům nakupování povědomé. Podobný slogan „A to se vyplatí!“ jsme totiž mohli na televizních obrazovkách v druhé polovině 90. let slýchat od německého teleshoppingového marketéra Horsta Fuchse.
Lidl
Nové motto a grafické prvky Lidlu.
Základem nové kampaně je podle Lidlu přesvědčení, že každý má mít přístup ke kvalitním a udržitelným produktům za dostupnou cenu. Podle řetězce přitom nejde jen o nízké ceny, ale o hodnoty, které mají význam v životě, jako je třeba bezpečí nebo možnost naplňovat vlastní sny.
Hlavní část kampaně probíhá od 21. září do konce října. V televizním vysílání se v té době objeví spoty o délce 30 a 20 sekund, které mají zachytit výjimečné momenty z každodenního života a situace, kdy se něco skutečně vyplatí. Do kampaně se zapojí také influenceři a ambasadoři značky, kteří ji podpoří na sociálních sítích a dalších digitálních platformách.
Německý Lidl vstoupil na český trh v červnu 2003, kdy otevřel prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 322 prodejen, které jsou zásobovány pěti logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti je založena na privátních značkách, které tvoří více než 69 procent veškerého sortimentu.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
