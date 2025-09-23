Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Komentář | 23. 9. 2025 | 1 komentář
Autorka tohoto komentáře není odpůrkyní samoobslužných prodejen, naopak jim fandí. Jen se jí prostě ještě nepovedlo v nich nakoupit.
Zdroj: Open AI

První automatizovaný obchod s nonstop provozem otevřela síť Coop před více než třemi lety v Strakonicích – tehdy to znělo jako sci-fi. Dnes jich je v Česku víc než sto, hlavně v menších městech a na vesnicích, kde se tradiční obchody neudrží.

Koncept se ale prý osvědčil i v turistických lokalitách. Letos v létě vzrostly tržby a počet zákazníků v automatizovaném režimu podle Coopu až trojnásobně oproti běžným měsícům. „V místech s velkými sezónními výkyvy v počtech návštěvníků bylo v minulosti obtížné nabídnout kvůli nedostatku personálu dostatečný komfort pro zákazníky,“ uvedl za Coop Lukáš Němčík s tím, že samoobslužné prodejny tento problém vyřešily.

Takové prodejny najdete na turisticky oblíbených místech, jako je třeba Lipno nad Vltavou, Srní, Kašperské Hory, Dolní Morava, Český Krumlov, Lednice, Valtice nebo Třeboň.

Anketa

Nakupujete v samoobslužné prodejně?

Osobní zkušenost turistky, která tráví na výletech s rodinou téměř každý víkend, je ale trošku jiná. Nasmažené řízky a termosku s čajem s sebou prostě nevozím, spoléhám se na občerstvení přímo na místě. To je i případ naší nedávné návštěvy Šumavy a oblíbené obce Srní: Lahev vody a pár tatranek jsme se rozhodli nakoupit právě v tamní automatizované prodejně.

Bohužel, snahou dostat se do prodejny jsme jako noví zákazníci strávili několik desítek minut. Napotřetí se zadařilo, pro změnu ovšem selhalo placení na pokladně. Náš nákup tak zůstal na místě. A že nešlo o výjimku, napovídaly další opuštěné košíky s nákupem odložené hned vedle. Místo vody jsme si tak odnesli spíš frustraci.

Podobně selhal pokus o nákup i další redaktorce webu Peníze.cz, tentokrát v jihočeské Třeboni. Po několika dlouhých minutách strávených s mobilem v ruce před prodejnou hlásila aplikace opakovaně chyby.

Co tím chci řít? Samozřejmě nikoli to, že se do automatizované prodejny nedostanete (i když, jak jsme si vyzkoušeli, některým se to nedaří ani z několika různých bank). Nebo že v nich snad nikdo nenakupuje. Věřím, že pokud má zákazník dost času a odhodlání stáhnout si aplikaci, projít procesem registrace a nákupní systém si dostatečně osvojit, do své automatizované prodejny se bude vracet.

Otázkou ale je, koho všeho celý tento proces odradí už předem. A kdo na to pak má trpělivost.

A to nejen, pokud jste turista, který – slovy mojí kamarádky s totožnou nákupní zkušeností – raději sedne do auta a popojede několik kilometrů na čerpací stanici. A nebo ho spasí vietnamská večerka ve vedlejší vesnici, která má otevřeno sedm dní v týdnu 12 hodin denně, včetně svátků. Podobně může automatizovaný koncept odrazovat také seniory, kteří se často technologií obávají daleko víc a navíc prostě preferují osobní kontakt.

Odborníci upozorňují, že automatizace má smysl hlavně tam, kde osamocený tradiční obchod už nemůže dál fungovat. Potenciál má ale i v uzavřených lokalitách, jako jsou kampusy nebo areály velkých firem.

25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu

Aktuální nevýhody plně automatizovaných prodejen – tedy menší sociální kontakt, riziko krádeží, komplikace s ověřováním věku – mohou zase částečně řešit hybridní prodejny s fyzickou obsluhou aspoň na pár hodin denně.

Automatizace sice nabízí praktické řešení nedostatku obsluhy a dostupnosti zboží, jenže její úspěch stále závisí na technologických mouchách a hlavně trpělivosti zákazníků. Podobně jako třeba v případě samoobslužných pokladen.

Pořád ještě totiž rozhoduje jednoduchý princip – lidé jdou tam, kde nákup proběhne hladce, rychle a bez zbytečného přemýšlení. 

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 1 komentářů

