Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky

Nakupujete v samoobslužných prodejnách? A mohla bych to vidět?
23. 9. 2025 | Pavla Adamcová | 2 komentáře
Autorka tohoto komentáře není odpůrkyní samoobslužných prodejen, naopak jim fandí. Jen se jí prostě ještě nepovedlo v nich nakoupit.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Vezměme to stručně: v neděli si tak snadno nenakoupíte. Podle zákona totiž platí, že obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina řetězců, mají ten den zákaz prodeje.
V neděli tedy nepořídíte ve většině prodejen Albert, Tesco, Penny Market, Kaufland, Lidl, Globus nebo Billa. Zavřené budou i jinak o víkendech vytížené hobbymarkety jako Hornbach, Obi, Baumax a další.
Výjimky ovšem existují. Zákaz prodeje se nevztahuje na:
Albert na hlavním nádraží v Praze
6-23 hod
Albert v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích
8–18 hod.
Billa na Letišti Václava Havla v Praze
6–21 hod.
Billa na hlavním nádraží v Praze
6–23 hod.
Billa na hlavním nádraží v Brně
6–22 hod.
Globus u autobusového nádraží v Praze na Černém Mostě
7.30–22 hod.
Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell/Viva Billa na OMV
pořád
Tesco Express
7-21 nebo 6-23 hod
Online supermarkety Rohlik.cz a Košík.cz budou v neděli v provozu, podobně jako e-shopy jednotlivých obchodních řetězců.
Češi mají v otevírací době obchodů o svátcích pořád zmatky, potvrzuje to i aktuální průzkum obchodního řetězce Billa. Podle něj tři ze čtyř dotázaných uvádějí, že se v otevírací době ztrácejí. Nejčastěji vyhledávají informace o otevírací době na webových stránkách obchodníka, pětina zákazníků pak spoléhá na informace přímo v prodejnách.
Během státních svátků, kdy mají obchodní řetězce ze zákona zavřeno, se zákazníci většinou předzásobují potravinami, aby nákup nemuseli řešit. Polovina respondentů průzkumu Billy (51 %) uvedla, že větší nákup pořídí dopředu v kamenné prodejně.
Část zákazníků pak volí menší obchody, kde je nabídka užší a ceny se mohou výrazněji lišit, ovšem díky svým rozměrům mohou mít otevřeno i o svátcích. Přibližně 15 % Čechů dává přednost e-shopům.
