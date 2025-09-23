Peníze.cz
Jak mají otevřeno obchody 28. září? Pozor na případné zmatky

Pavla Adamcová | 23. 9. 2025
Den české státnosti a svátek svatého Václava letos připadá na neděli. Jak to ovlivní víkendovou otevírací dobu obchodů?
Zdroj: Pleska / Midjourney

Vezměme to stručně: v neděli si tak snadno nenakoupíte. Podle zákona totiž platí, že obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina řetězců, mají ten den zákaz prodeje.

V neděli tedy nepořídíte ve většině prodejen Albert, Tesco, Penny Market, Kaufland, Lidl, Globus nebo Billa. Zavřené budou i jinak o víkendech vytížené hobbymarkety jako Hornbach, Obi, Baumax a další.

Výjimky ovšem existují. Zákaz prodeje se nevztahuje na:

  • obchody s prodejní plochou menší než 200 metrů čtverečních (menší prodejny tedy mohou mít otevřeno),
  • prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy,
  • čerpací stanice,
  • lékárny,
  • prodejny ve zdravotnických zařízeních,
  • velkoobchod (Makro).

Obchody velkých řetězců, které zůstávají o svátku otevřené:

Albert na hlavním nádraží v Praze

6-23 hod

Albert v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích

8–18 hod.

Billa na Letišti Václava Havla v Praze

6–21 hod.

Billa na hlavním nádraží v Praze

6–23 hod.

Billa na hlavním nádraží v Brně

6–22 hod.

Globus u autobusového nádraží v Praze na Černém Mostě

7.30–22 hod.

Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell/Viva Billa na OMV

pořád

Tesco Express

7-21 nebo 6-23 hod

Online supermarkety Rohlik.cz a Košík.cz budou v neděli v provozu, podobně jako e-shopy jednotlivých obchodních řetězců. 

Češi mají v otevírací době obchodů o svátcích pořád zmatky, potvrzuje to i aktuální průzkum obchodního řetězce Billa. Podle něj tři ze čtyř dotázaných uvádějí, že se v otevírací době ztrácejí. Nejčastěji vyhledávají informace o otevírací době na webových stránkách obchodníka, pětina zákazníků pak spoléhá na informace přímo v prodejnách.  

Během státních svátků, kdy mají obchodní řetězce ze zákona zavřeno, se zákazníci většinou předzásobují potravinami, aby nákup nemuseli řešit. Polovina respondentů průzkumu Billy (51 %) uvedla, že větší nákup pořídí dopředu v kamenné prodejně.

Část zákazníků pak volí menší obchody, kde je nabídka užší a ceny se mohou výrazněji lišit, ovšem díky svým rozměrům mohou mít otevřeno i o svátcích. Přibližně 15 % Čechů dává přednost e-shopům. 

O kterých svátcích je zakázán prodej ve větších obchodech?

  • 1. ledna
  • Velikonoční pondělí
  • 8. května
  • 28. září
  • 28. října
  • 24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)
  • 25. prosince
  • 26. prosince 

O kterých svátcích mohou obchody běžně prodávat?

  • Velký pátek
  • 1. květen
  • 5. července
  • 6. července
  • 17. listopadu
  • 24. prosince do 12 hodin (odpoledne musít být zavřeno)

