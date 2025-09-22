Peníze.cz
Od peněženky s „papírky“ k virtuální realitě: Jak budeme kupovat rohlíky za 25 let?

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 22. 9. 2025
Web Peníze.cz slaví 25 let. Když v roce 2000 vznikal s cílem pomoct lidem se vším, co se týká jejich peněženek, byla hotovost nejvyužívanější platební metodou. Dnes jen potvrdíme nákup kliknutím v telefonu a přijede až k našim dveřím. A co nás čeká za dalších 25 let? Zeptali jsme expertů.
Zdroj: Pleska / OpenAI

Pamatujete si, kolik stál v roce 2000 běžný nákup? Ceny základních potravin tehdy patřily k nejčastějším orientačním bodům. Pro řadu zákazníků hrají důležitou roli dodnes – rohlík, mléko nebo máslo jsou i teď tématem, které hodně z nich řeší.

Redakce webu Peníze.cz vyrazila do ulic a položila lidem jednoduchou otázku: kolik si myslí, že stály základní potraviny před 25 lety. Jejich odpovědi ukazují, že reálné povědomí o cenách si stále nosí v hlavě. Přesvědčit se o tom můžete sami v instagramovém příspěvku níže.

A co říkají oficiální data? Podle dat Českého statistického úřadu stál rohlík v roce 2000 průměrně 1,12 Kč, litr polotučného mléka 12,54 Kč a kostka másla asi 23 Kč. 

25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu

Takže pro kritiky růst cen – ano, dnes zaplatíme za rohlík skoro třikrát tolik, za mléko zhruba dvojnásobek a kostka másla vyjde podle statistiků v průměru kolem na 63 Kč – tedy také téměř na trojnásobek. Jenže vyšší je i průměrná hrubá mzda, která tehdy mírně převyšovala 13 tisíc korun. Dnes atakuje hranici 50 tisíc korun. Kupní síla tak u všech tří zmíněných potravin více či méně vzrostla.

A ještě pár věcí se za tu dobu zásadně změnilo. Jsou to hlavně technologie, které významně ovlivnily i nákupní chování.

Zatímco dřív totiž přispívala k povědomí o cenách skutečnost, že si musíme ohlídat dostatek hotovosti v peněžence, dnes lze nakoupit drtivou většinu zboží prakticky bezkontaktně – stačí odpípnout platební kartou, zaplatit mobilem, hodinkami nebo klidně prstenem. Představa o tom, kolik utrácíme během nákupu, se tak snadněji rozplývá.

A když se už ohlížíme zpět, zkusili jsme i opačný pohled: zeptali jsme se odborníků, jak si představují nakupování za dalších 25 let. Bude stále o cenách a slevách, jako poslední desetiletí, nebo už spíš o zážitku a kvalitě?

  • Jak si představujete nakupování v roce 2050?

Tomáš Prouza

prezident Sdružení obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza

Pro většinu zboží už nebudeme nikam fyzicky chodit, ale bude nám doručováno domů, z velké části autonomním rozvozem. Rozvozoví roboti budou mít vstupní kódy k nám domů a objednané potraviny najdeme v ledničce a další zboží složené v předsíni. Velká část těch objednávek bude navíc automatizovaná přes chytré ledničky a skříně s chytrými úložnými prostory – a objednávky se budou řídit algoritmy, aby nám do ledničky doputovaly jen potraviny, které odpovídají našemu zdravotnímu stavu a alergiím.

Zároveň výrazně klesne loajalita zákazníků ke značkám, budeme mnohem více řešit skutečnou kvalitu a přidanou hodnotu kupovaného zboží. Dražší věci si budeme daleko více půjčovat než kupovat a místo zboží si budeme mnohem častěji pořizovat služby, zážitky a emoce, takže se zásadně změní složení nákupního koše.

Vít Hradil

ekonom Investika

Vít Hradil

Předpokládám, že do roku 2050 dále zesílí trend nákupů z domova. Náklady na logistiku poklesnou vlivem robotizovaného doručování a pravděpodobně se dočkáme možností virtuálního prohlížení a zkoušení zboží. Promění se skladba zákazníků, kteří vlivem demografického vývoje v průměru zestárnou. Obchod se jim tudíž přizpůsobí a bude ve větší míře nabízet sortiment orientovaný na seniory.

Velkou část běžných nákupů nebudeme muset rozmýšlet, protože naši virtuální asistenti budou mít přehled o našich preferencích a stavu zásob, takže nás včas upozorní na nutnost nákupu, navrhnou jeho skladbu a po našem schválení jej vyřídí.

Do kamenných prodejen budeme chodit pouze pro zboží, u kterého je důležité, aby nám sedlo, jako třeba specifické sportovní náčiní, složitější oblečení nebo hudební nástroje.

Pavel Březina

předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu

Pavel Březina

Určitě bude výrazně pokračovat digitalizace obchodu z hlediska objednávání zboží, plateb či samotného doručování či nakupování. Již dnes ukazují tento trend koncepty obchodů bez lidské obsluhy a rozvážkové služby. Obrovsky též vzroste vliv AI například při cenotvorbě nebo výběru zboží pro obchody a konec konců i přímo pro domácnosti.

Nemyslím si ale, že kamenné prodejny zaniknou. Radikálně se však bude měnit jejich charakter. Nakupování se bude více posouvat k zážitku – a právě ten budou obchody zprostředkovávat. Kamenné prodejny se navíc daleko více zaměří na prodej čerstvého zboží či různých specialit.

Do určité míry se též bude stírat rozdíl mezi obchodem a restaurací. Takže jinými slovy očekávám, že různé těžké položky či třeba drogistické zboží si budeme nechat posílat domů, do kamenné prodejny si vyrazíme nákup užít.

Miroslav Novák

analytik Citfin

Miroslav Novák

Dojde k těsnému splynutí e-shopů a kamenných prodejen. Většina nákupů bude probíhat přes aplikaci on-line a zákazník si zboží včetně potravin nechá buď doručit kurýrem přímo domů, nebo do doručovacích boxů v blízkosti bydliště. Prodejny budou sloužit ve větší míře jako poradenská a servisní místa, kde si budou moc zákazníci zboží vyzkoušet či vrátit.

Samotné nakupování bude prostoupeno technologiemi i v obchodě. Cenovky budou digitální. Zboží se bude markovat samo a zákazník ho při odchodu v aplikaci zaplatí. Hotovostní platby téměř vymizí. Pokladny, kde zboží markuje člověk, téměř zcela zaniknou. Obchody budou pravděpodobně nabízet i méně zboží, když velká část zboží půjde k zákazníkovi přímo ze skladů. Rozevřou se nůžky mezi nákupy ve velkých městech a venkovem.

Nákupní chování zákazníků se však podle mě zásadně nezmění. I nadále bude většina z nich slyšet na slevové akce a bude podléhat impulsivnímu nákupnímu chování. Z pohledu sortimentu budou dále posilovat svoji pozici privátní značky supermarketů, které budou kvalitativně srovnatelné, ale cenově výhodnější než značkové produkty.

Všechny změny ale podle mě budou probíhat postupně a de facto nepozorovaně a zákazníci budou mít dostatek času se přizpůsobit. S technologickým pokrokem však bude pravděpodobně docházet k tomu, že část populace bude mít horší přístup k výhodám při nakupování. To je ostatně patrní již dnes, když zboží přes e-shopy je často výrazně levnější než v prodejně a aplikace v chytrém mobilu otevírá cestu ke slevám.







