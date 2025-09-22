Od peněženky s „papírky“ k virtuální realitě: Jak budeme kupovat rohlíky za 25 let?

Pamatujete si, kolik stál v roce 2000 běžný nákup? Ceny základních potravin tehdy patřily k nejčastějším orientačním bodům. Pro řadu zákazníků hrají důležitou roli dodnes – rohlík, mléko nebo máslo jsou i teď tématem, které hodně z nich řeší.
Redakce webu Peníze.cz vyrazila do ulic a položila lidem jednoduchou otázku: kolik si myslí, že stály základní potraviny před 25 lety. Jejich odpovědi ukazují, že reálné povědomí o cenách si stále nosí v hlavě. Přesvědčit se o tom můžete sami v instagramovém příspěvku níže.
A co říkají oficiální data? Podle dat Českého statistického úřadu stál rohlík v roce 2000 průměrně 1,12 Kč, litr polotučného mléka 12,54 Kč a kostka másla asi 23 Kč.
Takže pro kritiky růst cen – ano, dnes zaplatíme za rohlík skoro třikrát tolik, za mléko zhruba dvojnásobek a kostka másla vyjde podle statistiků v průměru kolem na 63 Kč – tedy také téměř na trojnásobek. Jenže vyšší je i průměrná hrubá mzda, která tehdy mírně převyšovala 13 tisíc korun. Dnes atakuje hranici 50 tisíc korun. Kupní síla tak u všech tří zmíněných potravin více či méně vzrostla.
A ještě pár věcí se za tu dobu zásadně změnilo. Jsou to hlavně technologie, které významně ovlivnily i nákupní chování.
Zatímco dřív totiž přispívala k povědomí o cenách skutečnost, že si musíme ohlídat dostatek hotovosti v peněžence, dnes lze nakoupit drtivou většinu zboží prakticky bezkontaktně – stačí odpípnout platební kartou, zaplatit mobilem, hodinkami nebo klidně prstenem. Představa o tom, kolik utrácíme během nákupu, se tak snadněji rozplývá.
A když se už ohlížíme zpět, zkusili jsme i opačný pohled: zeptali jsme se odborníků, jak si představují nakupování za dalších 25 let. Bude stále o cenách a slevách, jako poslední desetiletí, nebo už spíš o zážitku a kvalitě?
Jak si představujete nakupování v roce 2050?
Tomáš Prouza
prezident Sdružení obchodu a cestovního ruchu ČR
Pro většinu zboží už nebudeme nikam fyzicky chodit, ale bude nám doručováno domů, z velké části autonomním rozvozem. Rozvozoví roboti budou mít vstupní kódy k nám domů a objednané potraviny najdeme v ledničce a další zboží složené v předsíni. Velká část těch objednávek bude navíc automatizovaná přes chytré ledničky a skříně s chytrými úložnými prostory – a objednávky se budou řídit algoritmy, aby nám do ledničky doputovaly jen potraviny, které odpovídají našemu zdravotnímu stavu a alergiím.
Zároveň výrazně klesne loajalita zákazníků ke značkám, budeme mnohem více řešit skutečnou kvalitu a přidanou hodnotu kupovaného zboží. Dražší věci si budeme daleko více půjčovat než kupovat a místo zboží si budeme mnohem častěji pořizovat služby, zážitky a emoce, takže se zásadně změní složení nákupního koše.
Vít Hradil
ekonom Investika
Předpokládám, že do roku 2050 dále zesílí trend nákupů z domova. Náklady na logistiku poklesnou vlivem robotizovaného doručování a pravděpodobně se dočkáme možností virtuálního prohlížení a zkoušení zboží. Promění se skladba zákazníků, kteří vlivem demografického vývoje v průměru zestárnou. Obchod se jim tudíž přizpůsobí a bude ve větší míře nabízet sortiment orientovaný na seniory.
Velkou část běžných nákupů nebudeme muset rozmýšlet, protože naši virtuální asistenti budou mít přehled o našich preferencích a stavu zásob, takže nás včas upozorní na nutnost nákupu, navrhnou jeho skladbu a po našem schválení jej vyřídí.
Do kamenných prodejen budeme chodit pouze pro zboží, u kterého je důležité, aby nám sedlo, jako třeba specifické sportovní náčiní, složitější oblečení nebo hudební nástroje.
Pavel Březina
předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu
Určitě bude výrazně pokračovat digitalizace obchodu z hlediska objednávání zboží, plateb či samotného doručování či nakupování. Již dnes ukazují tento trend koncepty obchodů bez lidské obsluhy a rozvážkové služby. Obrovsky též vzroste vliv AI například při cenotvorbě nebo výběru zboží pro obchody a konec konců i přímo pro domácnosti.
Nemyslím si ale, že kamenné prodejny zaniknou. Radikálně se však bude měnit jejich charakter. Nakupování se bude více posouvat k zážitku – a právě ten budou obchody zprostředkovávat. Kamenné prodejny se navíc daleko více zaměří na prodej čerstvého zboží či různých specialit.
Do určité míry se též bude stírat rozdíl mezi obchodem a restaurací. Takže jinými slovy očekávám, že různé těžké položky či třeba drogistické zboží si budeme nechat posílat domů, do kamenné prodejny si vyrazíme nákup užít.
Miroslav Novák
analytik Citfin
Dojde k těsnému splynutí e-shopů a kamenných prodejen. Většina nákupů bude probíhat přes aplikaci on-line a zákazník si zboží včetně potravin nechá buď doručit kurýrem přímo domů, nebo do doručovacích boxů v blízkosti bydliště. Prodejny budou sloužit ve větší míře jako poradenská a servisní místa, kde si budou moc zákazníci zboží vyzkoušet či vrátit.
Samotné nakupování bude prostoupeno technologiemi i v obchodě. Cenovky budou digitální. Zboží se bude markovat samo a zákazník ho při odchodu v aplikaci zaplatí. Hotovostní platby téměř vymizí. Pokladny, kde zboží markuje člověk, téměř zcela zaniknou. Obchody budou pravděpodobně nabízet i méně zboží, když velká část zboží půjde k zákazníkovi přímo ze skladů. Rozevřou se nůžky mezi nákupy ve velkých městech a venkovem.
Nákupní chování zákazníků se však podle mě zásadně nezmění. I nadále bude většina z nich slyšet na slevové akce a bude podléhat impulsivnímu nákupnímu chování. Z pohledu sortimentu budou dále posilovat svoji pozici privátní značky supermarketů, které budou kvalitativně srovnatelné, ale cenově výhodnější než značkové produkty.
Všechny změny ale podle mě budou probíhat postupně a de facto nepozorovaně a zákazníci budou mít dostatek času se přizpůsobit. S technologickým pokrokem však bude pravděpodobně docházet k tomu, že část populace bude mít horší přístup k výhodám při nakupování. To je ostatně patrní již dnes, když zboží přes e-shopy je často výrazně levnější než v prodejně a aplikace v chytrém mobilu otevírá cestu ke slevám.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem