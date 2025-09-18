Další americké značky chtějí do Česka. Budou tady dřív než Wendy’s?

Další americké řetězce hledají partnery pro vstup na český trh. Velvyslanectví USA v Praze společně s Českou asociací franchisingu proto na 18. září zorganizovalo setkání pro vážné zájemce, kteří chtějí tyto značky v Česku zastupovat.
O vstupu do Česka uvažuje například světová síť posiloven Anytime Fitness nebo síť restaurací Olive Garden se specializací na italsko-americkou kuchyni. Zájem mají ale hlavně řetězce rychlého občerstvení jako Barberitos, Blaze Pizza, Russo’s New York Pizzeria, Velvet Taco, Vocelli Pizza a také dlouho očekávaný řetězec Wendy’s.
Právě ikonický Wendy’s, třetí největší řetězec s hamburgery, oznámil rozhodnutí vstoupit na český trh už loni. A podle společnosti Cushman & Wakefield by u nás měl otevřít ještě v roce 2025.
Nicméně řetězec podle všeho stále nemá hotovo. „Jsme ve fázi aktivního náboru franšízantů na českém trhu,“ potvrdil Wendy's pro web Peníze.cz. Kdy v Česku otevře svou první restauraci, ale neuvedl.
Podobně se čeká na vstup amerického řetězce Five Guys, který měl v obchodním domě Máj otevřít svou první českou restauraci už loni. Pravděpodobně nevyjde ani poslední předpokládaný termín otevření, kterým bylo letošní září.
Five Guys na opakované dotazy webu Peníze.cz ohledně vstupu na tuzemský trh nereaguje. Ze zdrojů redakce ovšem vyplývá, že ještě neodstartoval ani nábor zaměstnanců.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
