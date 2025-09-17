Jak poznat falešný e-shop během pár minut. Tři jednoduché kroky

Je to jen pár dní, co Svaz obchodu a cestovního ruchu varoval před falešnými e-shopy z Číny, které napodobují velké slevy zavedených tuzemských značek, jako je Tescoma, Sportisimo nebo Super zoo.
A nejde zdaleka jen o reklamy na slevové akce. Na sociální sítích jsou k vidění třeba i zdánlivě osobní zkušenosti falešných influencerů, kteří ukazují účtenky batohů nebo kávovarů v hodnotě několika tisíc, teď ale jen za pár korun. Nebo s krabicemi od řetězců údajně plných zboží ze starých kolekcí jen za cenu dopravy.
„Věděli jste, že IKEA rozdává zboží ze starších kolekcí, které zabírají místo ve skladech? Balíčky si objednávám pravidelně a vždy jsem s obsahem balíčku maximálně spokojená,“ popisuje ve videu na Instagramu jakási Petra Dvořáková a vybaluje přitom z krabice nejrůznější plédy a lampičky.
Je tak věrohodná, že skutečně chvíli přemýšlíte, zda nábytkový řetězec nevymyslel nějakou další akci, když ještě o víkendu svolával zákazníky, ať dorazí do jeho obchodních domů v zástěře, aby dostali slevu.
Příklad falešné nabídky od řetězce IKEA.
Ano, můžete se nechat na chvíli zmást. Experti ale doporučují tři jednoduché kroky, podle který celkem rychle poznáte, že se o vás pokoušejí podvodníci.
- Zkontrolujte url adresu: Naprosto zásadní pro rozpoznání podvodu. Odkazuje url adresa skutečně na oficiální web (např. ikea.cz)? Nebo jde spíš o spleť náhodných písmen? V našem případě s IKEA odkaz míří na: t2m.io/czech-home. Nebo odkaz web IKEA skutečně připomíná, jenže má v url místo tečky pomlčky, třeba ikea-cz.com? Podvod.
- „Jednejte hned!/Spěchejte – pouze dnes!“: Ano, to by podvodníci rádi. Potřebují vás dostat pod tlak. Proto se vám budou snažit tvrdit, že musíte objednat co nejrychleji. Samozřejmě u slevových akcí prodejci podobné termíny typu „akce platí do 30. září“ běžně používají. Jakmile ale na vás začne někdo tlačit s velmi krátkým časovým úsekem (a to zejména „influencer“ pod sponzorovaným příspěvkem), zavání to průšvihem.
- „Stačí vyplnit formulář“: Tak často nestačí, ale i to se podvodníkům hodí. Kromě toho, že se podvodné nabídky vydávají za známou značku a zaplavují komentáře falešnými pozitivními zkušenostmi, využívají ještě další trik, jak vás přimět k dokončení nákupu. Nechají vás projít několikastránkovým formulářem, kde kromě toho, že odevzdáte osobní údaje, navíc vyplňujete i to, proč o produkt máte zájem, jak jste se o akci dozvěděli, nebo si vybíráte z různých možností přizpůsobení daného produktu. „Cílem je vyvolat ve spotřebiteli pocit, že když už vyplňování věnoval tolik času, byla by škoda nákup nedokončit,“ varuje spotřebitelská organizace dTest. Zastavte se proto včas.
Samozřejmě by se dalo upozornit i na další body, které vám mohou napovědět, že jde o podvod: například špatná čeština, špatné zobrazení písmen s diakritikou. Jak už ale bylo řečeno, podvodníci jsou stále sofistikovanější a i tyhle nedostatky už dokážou poměrně úspěšně odchytit.
Ověřit si, zda lákavou nabídku známé značky skutečně můžete využít, aniž byste přišli o peníze, lze jednoduše: navštivte v novém okně prohlížeče oficiální web prodejce a zeptejte se na akci přímo na zákaznické lince po telefonu nebo e-mailem.
Obecně rizikový e-shop pak můžete odhalit i na webu České obchodní inspekce. Ta shromažďuje informace o internetových stránkách, které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.
Pokud jste na sociálních sítích narazili na podezřelou nabídku, měli byste ji nahlásit přímo prostřednictvím dané platformy (sociální sítě). Odezvu ovšem nečekejte, platformy typu Facebook či Instagram jsou vůči tomu velmi laxní. Ideálně ale informujte originálního prodejce, aby mohl varovat další zákazníky.
Pokud jste zboží na falešném e-shopu přece jen objednali, kontaktujte svou banku. Můžete zkusit požádat o zablokování transakce, případně podniknout další kroky k zabezpečení svého účtu. V případě vyšší škody podejte trestní oznámení na Policii ČR.
