Přijďte v zástěře, dostanete slevu. Ikea láká na víkendovou akci

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 11. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Obchodní řetězec s nábytkem Ikea láká zákazníky na slevový kupon ve výši 400 korun, pokud v sobotu 13. září dorazí do některého z jeho tuzemských obchodních domů v kuchyňské zástěře.

Pokud přijdou v zástěře děti do 12 let, získají pět takzvaných škudlíků.

K uplatnění slevy si ovšem nábytkový řetězec klade nemálo podmínek. Akce totiž platí pro prvních 500 návštěvníků, kteří musí slevu uplatnit pouze 13. září a minimální hodnota nákupu musí být 1500 korun. Kupon je navíc možné uplatnit pouze s použitím věrnostní karty Ikea Family nebo Ikea Business Network.

Na jeden nákup lze uplatnit jeden kupon. Ten zároveň nelze utratit za nákup služeb.

Řetězec navíc upozorňuje, že zástěra musí „odpovídat dobrým mravům a může být pouze kolem pasu nízká nebo vysoká“. Musí být také uvázána na běžném venkovním oděvu.

Ikea v Česku má obchodní domy v Praze na Černém mostě a na Zličíně, v Ostravě a v Brně.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

