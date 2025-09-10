Billa zkouší rozvoz s foodorou. Nákup nově doručí ve třech městech

Peníze.cz
Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 10. 9. 2025
Obchodní řetězec Billa testuje rozvoz potravin přes dovážkovou službu foodora. Nákup nově rozváží v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Pardubicích, doručení avizuje do 60 minut.

„Protože zájem o takvazné rychlé nákupy mezi zákazníky roste, rozhodli jsme se k rozšíření našich prodejních kanálů o další službu, tentokrát ve spolupráci se společností foodora. Zákazníci mohou vybírat ze sortimentu čítajícího na 8000 položek a zahrnujícího čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu, maso, masné produkty i mléčné produkty,“ uvedl Radovan Šesták, vedoucí prodeje Billy.

Spolupráci s foodorou už dříve otestovaly například řetězce Globus a Albert.

V rámci spuštění pilotního rozvozu nabízí Billa slevu 250 Kč na první nákup při objednávce přes aplikaci v hodnotě nad 499 Kč. Stávající zákazníci mají až do konce září dopravu objednávky zdarma.

Billa je součástí skupiny Rewe International AG. Na českém trhu působí od roku 1991, v tuzemsku má 284 prodejen a více než 6500 zaměstnanci. Řetězec rovněž provozuje vlastní e-shop. Online objednávky doručuje v Praze, Brně a ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

