Billa zkouší rozvoz s foodorou. Nákup nově doručí ve třech městech

Obchodní řetězec Billa testuje rozvoz potravin přes dovážkovou službu foodora. Nákup nově rozváží v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a v Pardubicích, doručení avizuje do 60 minut.
„Protože zájem o takvazné rychlé nákupy mezi zákazníky roste, rozhodli jsme se k rozšíření našich prodejních kanálů o další službu, tentokrát ve spolupráci se společností foodora. Zákazníci mohou vybírat ze sortimentu čítajícího na 8000 položek a zahrnujícího čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu, maso, masné produkty i mléčné produkty,“ uvedl Radovan Šesták, vedoucí prodeje Billy.
Spolupráci s foodorou už dříve otestovaly například řetězce Globus a Albert.
V rámci spuštění pilotního rozvozu nabízí Billa slevu 250 Kč na první nákup při objednávce přes aplikaci v hodnotě nad 499 Kč. Stávající zákazníci mají až do konce září dopravu objednávky zdarma.
Billa je součástí skupiny Rewe International AG. Na českém trhu působí od roku 1991, v tuzemsku má 284 prodejen a více než 6500 zaměstnanci. Řetězec rovněž provozuje vlastní e-shop. Online objednávky doručuje v Praze, Brně a ve Středočeském a Jihomoravském kraji.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem