Vlna podvodů kopíruje české značky. Jak rozpoznat falešný e-shop včas

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 9. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOČR ČR) varuje před vlnou falešných reklam, které se v posledních týdnech rozmohly na sociální síti Facebook.

Podvodníci lákají na vysoké slevy, které vypadají, jako by je nabízely známé české značky. Ve skutečnosti se jedná o e-shopy z Číny, které mají zákazníka připravit o peníze. Zákazníci zboží zaplatí online platební kartou, ale nedostanou na zadaný email potvrzení o nákupu. Neobdrží pak ani objednané a zaplacené zboží. 

„Nová vlna podvodů patří mezi ty nejsofistikovanější, co jsme zatím viděli. Technicky jsou podvodné stránky i reklamy na Facebooku udělány velmi dobře, jediným varováním jsou nabízené slevy ve výši 70-90 % na veškerý sortiment,“ varuje šéf SOCR ČR Tomáš Prouza.

E-shopoví šmejdi dostali pokuty za víc než 15 milionů. Jak je poznat a nenaletětE-shopoví šmejdi dostali pokuty za víc než 15 milionů. Jak je poznat a nenaletět

Poškozené e-shopy už podle něj evidují tisíce stížností podvedených zákazníků, kteří urgují dodání objednaného zboží. „Od prvního okamžiku, kdy jsme tyto podvody zjistili, upozorňujeme Facebook, Českou obchodní inspekci i provozovatele doménového systému, podána byla i první trestní oznámení,“ podotýká Prouza.

„Po první stížnosti zákazníků jsme okamžitě informovali všechny kontrolní orgány, ale reakce je zatím velmi pomalá. Vidíme, že podvodníci zneužívají známost a oblibu naší značky a využívají možnosti dnešních technologií, ať už jde o vytvoření kopie našeho webu či neustálé změny domény, kde tyto podvodné e-shopy provozují,“ říká Luboš Rejchrt, jednatel společnosti provozující e-shop a síť obchodů Superzoo. 

Superzoo

Příklad falešné kampaně na slevy e-shopu Superzoo.

Před podvodem varuje také značka sportovních potřeb Sportisimo nebo značka Tescoma. „Rádi bychom vás upozornili na podvodné internetové stránky, které se vydávají za e-shop provozovaný naší společností Tescoma. Tyto stránky zneužívají naše jméno, logo a vizuální prvky s cílem oklamat zákazníky a vylákat od nich peníze. Důrazně upozorňujeme, že s těmito stránkami nemáme nic společného,“ upozorňuje Tescoma na svém webu.

Tescoma

Příklad falešné slevové kampaně e-shopu Tescoma.

SOCR ČR doporučuje, aby zákazníci vždy pečlivě sledovali url e‑shopu, kde chtějí zboží zakoupit, a nikdy neplatili předem bez ověření jeho důvěryhodnosti. „Pokud se stanete obětí podvodu, podejte stížnost na Českou obchodní inspekci a pokud přijdete o vyšší částku, podejte oznámení také na Policii ČR,“ radí Prouza. 

Jak se bránit před podvodnými e-shopy

  • Zkontrolujte adresu domény obchodu, na mobilu si ji rozklikněte celou.
  • Čtěte pozorně nabídku, jestliže vidíte chyby v překladech nebo špatně umístěnou desetinou čárku u ceny, kontaktujte call centrum obchodu a ověřte si, že je nabídka reálná.
  • Nenechte se zlákat vysokými slevami u známých značek, nabízených na cizích e-shopech.
  • Plaťte platební kartou (umožňuje reklamaci platby u banky).
  • Podezřelé reklamy na sociálních sítích nahlašujte přímo v aplikaci.
  • Podvodné weby hlaste České obchodní inspekci (přes e-podatelnu nebo emailem na podatelna@coi.gov.cz).
  • V případě vyšší škody podejte trestní oznámení na Policii ČR.
  • O negativních zkušenostech nebo možných podvodech co nejčastěji mluvte se svým okolím a varujte je před novými druhy podvodů.

Zdroj: SOCR ČR

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

