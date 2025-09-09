Peníze.cz
Zboží se zmenšuje, cena zůstává. Evropě dochází trpělivost se shrinkflací

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 9. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Belgický ministr pro ochranu spotřebitele Rob Beenders avizoval přísnější boj proti rostoucímu trendu takzvané shrinkflace, neboli smršťování. Jednoduše jde o to, že výrobci svůj výrobek zmenší, ale cenu ponechají stejnou.

Podle Beenderse tím výrobci dělají ze zákazníků hlupáky a hodlá prosadit, aby na obalech výrobků jasně uváděli jakékoli změny hmotnosti nebo množství v balení. A to na výrazně značených štítcích.

„Je nepřijatelné, aby byli spotřebitelé klamáni výrobci, kteří potají zmenšují obsah výrobků, zatímco ceny zůstávají stejné nebo dokonce rostou,“ uvedl Beenders v prohlášení. „Podkopává to důvěru spotřebitelů a narušuje férovost trhu,“ dodal podle serveru The Brussels Times.

Anketa

Vadí vám shrinkflace?

Trend shrinkflace není v obchodech žádnou novinkou, v posledních letech se ovšem stupňuje. Prodejci se tím snaží omezit nebo alespoň zmírnit negativní zprávy, jako je zvyšování cen. K úpravě balení je podle nich nejčastěji vede růst nákladů na dopravu, obaly nebo stěžejní suroviny.

Kontroverzní zmenšování obsahu balení může být bráno jako nekalá praktika, je ovšem legální, pokud výrobci správně uvedou množství a cenu výrobku a přiřadí mu nový čárový kód. 

To se ovšem přestává řadě evropských zemí zamlouvat. Podobná opatření, o kterých uvažuje Belgie, zavedly už třeba Itálie nebo Francie, kde vlády v roce 2024 přijaly pravidla ukládající prodejcům povinnost zákazníky o těchto praktikách jasně informovat.

25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu25 let v českých obchodech: Jak se nakupování změnilo ze sci-fi v realitu

Francouzská vláda loni v dubnu zveřejnila vyhlášku „upravující pravidla informování spotřebitelů o zvýšení cen produktů, jejichž množství se snížilo“. Prodejci jsou povinni o takovém zboží informovat přímo v regálech.

Tamní spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir prověřila plnění nového nařízení v provozovnách po celé zemi. Během loňského července navštívil 423 supermarketů a hypermarketů a zjistil, že 95 % prodejen vůbec neinformuje o shrinkflaci, v ostatních případech spíše částečně a ne u všech produktů. Vládní vyhlášku splňovaly pouze řetězce U, E. Leclerc a Carrefour, připomněla spotřebitelská organizace dTest.

Po jasném značení změn u výrobků volají i kritici v Německu. Letos v létě podala německá spotřebitelská organizace Verbraucherzentrale Hamburg podnět k zemskému soudu v Brémách a zažalovala americkou společnost Mondelez za nenápadné zmenšení balení čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, zatímco cena se nezměnila. Nová gramáž navíc byla na balení uvedena malým, těžko čitelným písmem, napsal server Der Standard.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

