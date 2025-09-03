Peníze.cz
Velký řetězec spustí skenování tváří. Cílí na problémové zákazníky

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 3. 9. 2025
Zdroj: 1000 Words / Shutterstock.com

Druhý největší britský řetězec Sainsbury’s začne testovat technologii, která dokáže v obchodě rozeznat zloděje nebo agresivní zákazníky podle obličeje. Informoval o tom server BBC.

Technologii bude řetězec testovat po dobu osmi týdnů zatím na dvou svých prodejnách, v Londýně a Bathu. Důvodem je kriminalita, která ve Velké Británii v posledních letech prudce vzrostla.

„Maloobchod stojí na křižovatce, čelí rostoucímu zneužívání, asociálnímu chování a násilí,“ prohlásil generální ředitel Sainsbury’s Simon Roberts. „Musíme dát bezpečnost na první místo,“ vysvětlil rozhodnutí řetězce.

Sledovací technologii už některé obchody v Británii používají, Sainsbury's je ale velký hráč na trhu, který má na ostrově přes 1400 prodejen. Některým aktivistům i poslancům se skenování obličejů nezamlouvá, vnímají ho jako zásadní narušování soukromí a zasazují se o zákaz této technologie. Sainsbury's mezitím veřejnost ujišťuje, že nejde o sledování zaměstnanců ani zákazníků, ale o vytvoření „bezpečného, jistého a příjemného prostředí“.

Vedení řetězce uvedlo, že technologie má pomoci identifikovat a případně zakázat vstup lidem, kteří jsou „násilní, agresivní nebo kradou v obchodě“. Záznamy budou okamžitě smazány, pokud software nerozpozná tvář osoby vedené jako problémová.

Tvrdší boj s kriminalitou nedávno oznámil také další britský řetězec, Iceland. Ten nově odmění své zákazníky ve Velké Británii jednou librou, když v obchodě nahlásí zloděje. 

Iceland, který měl v minulosti svou síť prodejen také v Česku, své zákazníky vyzývá, aby případné zloděje nahlásili nejbližšímu zaměstnanci. Odměna ve výši jedné libry, tedy v přepočtu necelých 30 korun, jim následně přistane na zákaznické kartě. 

