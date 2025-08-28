Peníze.cz
Konec daně z kávy a čokolády. Dánsko reaguje na rostoucí ceny jídla

Pavla Adamcová | 28. 8. 2025
Zdroj: Shutterstock

Dánská vláda oznámila, že zruší daň z kávy a čokolády. Chce tak finančně ulevit domácnostem, které se potýkají s rostoucími náklady, uvedla dánská televizní stanice TV 2. Ta krok označila za největší daňovou úlevu v zemi v posledních více než deseti letech.

Administrativa dánské premiérky Mette Frederiksenové o opatření rozhodla minulý týden s cílem dát Dánům trochu prostoru během vysoké inflace a rostoucích cen potravin. Vláda přitom věří, že tamní obyvatelé jsou vůči svému zdraví zodpovědní.

„Rozhodli jsme se zavést krok, který bude mít okamžitý dopad na životy lidí. Velmi rychle pocítí více peněz v peněženkách,“ uvedl místopředseda vlády Troels Lund Poulsen v rozhovoru pro TV2.

Tamní daňový úřad odhaduje, že zrušení daně sníží cenu půl kilogramu kávy o 5 dánských korun (více než 16 českých korun), což je ale spíše symbolická sleva. Krok vlády znamená hlavně byrokratickou úlevu pro výrobce a obchodníky.

Daň z čokolády, považovaná za jednu z nejstarších daní v Dánsku, se v současnosti vztahuje na všechny výrobky obsahující kakao, cukrovinky, kandované ovoce a žvýkačky.

Ceny čokolády v Dánsku za poslední rok vzrostly o více než čtvrtinu, zatímco ceny kávy vyskočily o 35,5 %, vyplývá z nedávných statistik. Celkové ceny potravin se ve stejném období zvýšily o 6,5 %.

Káva i čokoláda samozřejmě výrazně zdražily také v Česku. Více jsme o tom psali třeba zde: Čokoláda jako luxus. Letos zdraží o desítky procent. Cena čokolády se v červenci meziročně zvýšila o 14,1 % a káva o 29,6 %, ukazují data Českého statistického úřadu.

Cena kávy Arabica na komoditní burze

Zdroj: peníze.cz

Ceny kakaa na komoditní burze ICE

Zdroj: peníze.cz

Zdroj: Peníze.cz

V diskuzi je celkem 0 komentářů

