Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku už jen tak nezískáte

„Tak tu bohužel nemám,“ odpovídá pracovnice České pošty ženě, která chce směnit tisícikoruny za jedinou pětitisícovku.
Žena se zatváří nešťastně. „Už jsem byla v několika obchodech a nikde jsem nepochodila. Nevěděla jsem, že je tak těžké ji sehnat. Chtěla bych ji dát kamarádce, která má svatbu, do nějaké hezké krabičky jako dárek,“ vysvětluje, proč bankovku s nejvyšší hodnotou tak usilovně shání.
Nejde přitom o ojedinělý případ. Pětitisícovky se v běžných hotovostních transakcích objevují zřídka, potvrzuje na dotaz webu Peníze.cz Česká národní banka. Z bankomatu si ji, na rozdíl od ostatních bankovek, nevytáhnete.
„Můžeme potvrdit, že bankovky 5000 Kč jsou v současnosti distribuovány pouze prostřednictvím přepážek bank a pošt. Může se však stát, že ani pokladna banky či pošty nemá nejvyšší nominální hodnotu vždy k dispozici. Není to totiž její povinnost,“ vysvětluje tiskový mluvčí centrální banky Jaroslav Krejčí.
Podívali jsme se proto do statistiky bankovek v oběhu České národní banky. Pětitisícovek bylo podle posledního údaje z konce roku 2024 v oběhu 25 milionů kusů. To vypadá jako vysoké číslo, ale je to nejméně ze všech bankovek. Na jednoho obyvatele tedy připadá jen 2,3 pětitisícovky. Pro porovnání, například dvoutisícovek je v oběhu 201 milionů kusů a na jednu osobu připadá 18,5 těchto bankovek.
Tisícovek je pak v oběhu 18,4 milionu kusů, na jednoho obyvatele připadá 12,3 kusů. Druhou nejméně zastoupenou bankovkou v oběhu je teď pětistovka s počtem 45 milionů kusů. Na jednoho obyvatele tedy připadá 4,1 kusu. Dvoustovek je 75 milionů a stovek skoro 70 milionů.
Počet bankovek v oběhu se ale mění podle požadavků bank. „Česká národní banka administrativně neurčuje počet platidel jednotlivých nominálních hodnot v oběhu a do oběhu dává nominální hodnoty bankovek podle poptávky bank. O struktuře nominálních hodnot bankovek, které bankomaty vydávají, si rozhodují samy banky a volí hodnoty použitelné pro běžné hotovostní transakce,“ podotýká Krejčí.
Pětitisícovka je jedinou českou bankovkou, která má tři vzory. Stále platný je vzor z roku 1999: na ní je podpis prvního guvernéra ČNB Josefa Tošovského. Jde o jedinou bankovku s úzkým stříbřitým proužkem, která je v oběhu. V platnosti je také vzor 2009 s podpisem tehdejšího guvernéra Zdeňka Tůmy. Nejnovější je vzor z roku 2023 s podpisem současného guvernéra Aleše Michla, který má jinou technologii tisku.
A jelikož pětitisícovku tak moc často neuvidíte, připomínáme, že na lícní straně je portrét prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a na rubové straně je koláž významných památek: Chrám svatého Víta na Pražském hradě, Staroměstská radnice, Kostela svatého Mikuláše a dalších.
V roce 2021 centrální banka začala stahovat z oběhu bankovky nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. Od současných platných bankovek se lišily šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. V oběhu je jich ještě miliony kusů. Více jsme psali zde: Neplatné bankovky cpou lidé do myček i obálek pro ČNB. Tady je lepší způsob
