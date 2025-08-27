Peníze.cz
>
Spotřebitel
>
Nákupy
>
Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku už jen tak nezískáte

Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku už jen tak nezískáte

Kateřina Hovorková | rubrika: Co se děje | 27. 8. 2025
Máte v peněžence nejhodnotnější českou bankovku s prezidentem Masarykem? Pak jste šťastlivci. Vysvětlíme proč.
Máte pětitisícovku? A můžeme ji vidět? Proč tuhle bankovku už jen tak nezískáte

Zdroj: Shutterstock

„Tak tu bohužel nemám,“ odpovídá pracovnice České pošty ženě, která chce směnit tisícikoruny za jedinou pětitisícovku.

Žena se zatváří nešťastně. „Už jsem byla v několika obchodech a nikde jsem nepochodila. Nevěděla jsem, že je tak těžké ji sehnat. Chtěla bych ji dát kamarádce, která má svatbu, do nějaké hezké krabičky jako dárek,“ vysvětluje, proč bankovku s nejvyšší hodnotou tak usilovně shání.

Nejde přitom o ojedinělý případ. Pětitisícovky se v běžných hotovostních transakcích objevují zřídka, potvrzuje na dotaz webu Peníze.cz Česká národní banka. Z bankomatu si ji, na rozdíl od ostatních bankovek, nevytáhnete.

„Můžeme potvrdit, že bankovky 5000 Kč jsou v současnosti distribuovány pouze prostřednictvím přepážek bank a pošt. Může se však stát, že ani pokladna banky či pošty nemá nejvyšší nominální hodnotu vždy k dispozici. Není to totiž její povinnost,“ vysvětluje tiskový mluvčí centrální banky Jaroslav Krejčí.

Podívali jsme se proto do statistiky bankovek v oběhu České národní banky. Pětitisícovek bylo podle posledního údaje z konce roku 2024 v oběhu 25 milionů kusů. To vypadá jako vysoké číslo, ale je to nejméně ze všech bankovek. Na jednoho obyvatele tedy připadá jen 2,3 pětitisícovky. Pro porovnání, například dvoutisícovek je v oběhu 201 milionů kusů a na jednu osobu připadá 18,5 těchto bankovek.

Tisícovek je pak v oběhu 18,4 milionu kusů, na jednoho obyvatele připadá 12,3 kusů. Druhou nejméně zastoupenou bankovkou v oběhu je teď pětistovka s počtem 45 milionů kusů. Na jednoho obyvatele tedy připadá 4,1 kusu. Dvoustovek je 75 milionů a stovek skoro 70 milionů.

Nejlepší bankovky roku. Která se vám nejvíc líbí?Nejlepší bankovky roku. Která se vám nejvíc líbí?

Počet bankovek v oběhu se ale mění podle požadavků bank. „Česká národní banka administrativně neurčuje počet platidel jednotlivých nominálních hodnot v oběhu a do oběhu dává nominální hodnoty bankovek podle poptávky bank. O struktuře nominálních hodnot bankovek, které bankomaty vydávají, si rozhodují samy banky a volí hodnoty použitelné pro běžné hotovostní transakce,“ podotýká Krejčí.

Pětitisícovka je jedinou českou bankovkou, která má tři vzory. Stále platný je vzor z roku 1999: na ní je podpis prvního guvernéra ČNB Josefa Tošovského. Jde o jedinou bankovku s úzkým stříbřitým proužkem, která je v oběhu. V platnosti je také vzor 2009 s podpisem tehdejšího guvernéra Zdeňka Tůmy. Nejnovější je vzor z roku 2023 s podpisem současného guvernéra Aleše Michla, který má jinou technologii tisku.

A jelikož pětitisícovku tak moc často neuvidíte, připomínáme, že na lícní straně je portrét prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a na rubové straně je koláž významných památek: Chrám svatého Víta na Pražském hradě, Staroměstská radnice, Kostela svatého Mikuláše a dalších.

V roce 2021 centrální banka začala stahovat z oběhu bankovky nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. Od současných platných bankovek se lišily šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. V oběhu je jich ještě miliony kusů. Více jsme psali zde: Neplatné bankovky cpou lidé do myček i obálek pro ČNB. Tady je lepší způsob

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bankovky, banky, Česká národní banka, Česká pošta, mince, nákupy, Peněžní trh, pětitisícovka, pokladna, spotřebitel

A tohle už jste četli?

Banky ukážou, kdo všechno má přístup k vaší kartě. A kolik si strhává

26. 8. 2025 | Petr Kučera

Banky ukážou, kdo všechno má přístup k vaší kartě. A kolik si strhává

Předplatné Netflixu, Spotify a podobných služeb se z vaší karty strhává každý měsíc samo, když jste s tím souhlasili. Údaje o kartě – abyste příště mohli zaplatit snadno jedním klikem... celý článek

Coca-Cola zvažuje prodat značku Costa Coffee. Byznys s kávou se jí nevyplácí

25. 8. 2025 | Pavla Adamcová

Coca-Cola zvažuje prodat značku Costa Coffee. Byznys s kávou se jí nevyplácí

Americký nápojářský gigant Coca-Cola zvažuje prodat kavárenskou značku Costa Coffee, která ve velkém působí také v Česku. Podle agentury Reuters si Coca-Cola najala k posouzení prodeje... celý článek

Konec greenwashingu i delší záruka. Jak vám nová pravidla usnadní nákup

21. 8. 2025 | Pavla Adamcová

Konec greenwashingu i delší záruka. Jak vám nová pravidla usnadní nákup

Vláda schválila dlouho očekávanou novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která má spotřebitelům ulehčit nakupování a omezit klamavé praktiky prodejců. Co přesně... celý článek

Je to pro vaše dobro. Cestovka nutila pojištění, dostala pokutu

21. 8. 2025 | Petr Kučera

Je to pro vaše dobro. Cestovka nutila pojištění, dostala pokutu

Soud potvrdil pokutu CK Blue Style za to, že lidem při nákupu zájezdu automaticky přidávala do košíku cestovní pojištění, které zvyšovalo celkovou cenu. Nechtěnou službu si klient nemohl... celý článek

Za nahlášení zloděje peníze. Řetězec Iceland bojuje s krádežemi

20. 8. 2025 | Pavla Adamcová

Za nahlášení zloděje peníze. Řetězec Iceland bojuje s krádežemi

Iceland, britský řetězec s hlavně mraženými potravinami, odmění své zákazníky ve Velké Británii jednou librou, když v obchodě nahlásí zloděje. Cílem je zamezit rostoucímu počtu krádeží... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA