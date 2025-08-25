Coca-Cola zvažuje prodat značku Costa Coffee. Byznys s kávou se jí nevyplácí

Americký nápojářský gigant Coca-Cola zvažuje prodat kavárenskou značku Costa Coffee, která ve velkém působí také v Česku. Podle agentury Reuters si Coca-Cola najala k posouzení prodeje investiční banku Lazard.
Coca-Cola vlastní kavárenská řetězec od roku 2018, koupila ho za více než čtyři miliardy eur. Cílem bylo posílit svou pozici v oblasti horkých nápojů a konkurovat řetězcům, jako je Starbucks. „Teplé nápoje jsou jedním z mála segmentů na trhu nápojů, kde ještě nemáme globální značku,“ uvedl tehdy generální ředitel James Quincey: „Costa nám umožňuje vstoupit na tento trh s pevnou kávovou platformou.“
Podle analytiků ale byla částka za akvizici příliš vysoká a v současnosti Coca-Cola sít nejspíš prodá přibližně za polovinu. Konkurence na kavárenském trhu totiž za tu dobu prudce vzrostla, zároveň nahoru vystřelily ceny kávy. V roce 2023 vykázala Costa Coffee nižší tržby než v roce 2018, kdy ji Coca-cola koupila.
Costa Coffee působí v 50 zemích světa. Jen u nás, kde funguje od roku 2008 pod franšízantem, kterým je francouzská skupina Lagardère Travel Retail, má přes 50 kaváren.
Cílem Coca-Coly bylo dostat značku i do běžných domácností, její produkty tak na českém trhu v roce 2020 začaly prodávat i online supermarkety Rohlik a Košík.cz. Pod značkou Costa Express spolupracuje rovněž se sítí čerpacích stanic Shell.
Oproti tomu ze sousedního Slovenska se řetězec Costa Coffee v roce 2021 stáhl.
Svůj záměr striktně oddělit kávový byznys oznámil také další nápojářský gigant, americká společnost Keuring Dr. Pepper. Ten se dohodl na převzetí nizozemského výrobce kávy JDE Peet's (jde o značky jako Jacobs, Douwe Egberts, L'OR nebo Tassimo).
Po dokončení transakce dojde k odtržení kávového byznysu, čímž fakticky po téměř dekádě spojení Keurigu a Dr Pepper skončí. Dr Peeper následně zacílí hlavně na nealko nápoje.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem