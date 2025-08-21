Peníze.cz
Konec greenwashingu i delší záruka. Jak vám nová pravidla usnadní nákup

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 21. 8. 2025
Zdroj: Shutterstock

Vláda schválila dlouho očekávanou novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která má spotřebitelům ulehčit nakupování a omezit klamavé praktiky prodejců. Co přesně to znamená a od kdy začnou nová pravidla platit?

  • Konec „lakování nazeleno“

„Nyní do našich zákonů implementujeme evropské změny, které ochranu spotřebitelů dále posílí. Týkají se třeba takzvaného greenwashingu, tedy lakování nazeleno a falešných ekologických slibů. Typický příklad je označení výrobku jako šetrného k přírodě, i když tomu tak reálně není,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Firmy často používaly marketingový trik, kdy výrobky prezentovaly jako ekologické, aniž by tomu odpovídaly. Tento nešvar nově končí – pokud produkt není skutečně šetrný k životnímu prostředí, už to nesmí nikde tvrdit. Spotřebitelé tak získají reálnější informace a mohou se rozhodovat podle faktů, ne marketingových frází.

  • Stop klamavým tvrzením

Novela striktně zakazuje jakékoli nepravdivé informace o vlastnostech výrobků nebo služeb. Pokud výrobce tvrdí, že jeho produkt je například stoprocentně bezpečný pro děti, zdraví prospěšný nebo zaručeně nejlepší, musí to být pravda – jinak mu hrozí pokuty až 5 milionů korun od České obchodní inspekce.

  • Delší záruka i konec šmejdů

Dalším opatřením je zákaz propagace výrobků, které jsou záměrně konstruovány tak, aby se brzy poškodily či přestaly fungovat. Tento postup nutí spotřebitele pořizovat si nové výrobky častěji, než je nutné. 

Nově také platí, že pokud zvolíte opravu zboží místo výměny nebo vrácení peněz, záruční doba se prodlužuje o další rok. To znamená, že celková záruka je až 3 roky. Spotřebitelé tak dostávají reálnou šanci opravit produkt bez obav, že uplyne standardní dvouletá záruka. Více jsme o tom psali zde: Právo na opravu se blíží. Projděte si, jak má fungovat.

  • Jasné informace o životnosti výrobků

Prodejci a výrobci budou muset uvádět srozumitelné informace o předpokládané životnosti výrobků. To zákazníkům pomůže odhadnout, zda se investice do produktu vyplatí, a sníží to riziko, že po pár měsících skončí zboží na skládce.

Právo na opravu se blíží. Projděte si, jak má fungovatPrávo na opravu se blíží. Projděte si, jak má fungovat

Povinné bude sdělovat údaje o opravitelnosti výrobku, jeho životnosti, dostupnosti náhradních dílů i délce poskytování bezplatných softwarových aktualizací u výrobků s digitálními funkcemi. Zákazník tak bude mít možnost před nákupem lépe porovnat různé produkty.

Například od června 2025 mají mít telefony a tablety speciální štítek, který ukáže výdrž baterie, opravitelnost i dostupnost dílů. Spotřebitel tak má jasnější obrázek, než investuje tisíce korun do nového zařízení. Více jsme o tom psali zde: Telefony a tablety dostanou speciální štítek. Ukáže výdrž baterie i opravitelnost.

Než bude novela účinná, ještě to chvíli potrvá. Stane se tak až od září 2026. Pokud jde o prodlouženou záruční dobu, dojde-li v rámci reklamace k opravě vadného výrobku, měla by začít platit už od konce července 2026.

