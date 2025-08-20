Iceland, britský řetězec s hlavně mraženými potravinami, odmění své zákazníky ve Velké Británii jednou librou, když v obchodě nahlásí zloděje. Cílem je zamezit rostoucímu počtu krádeží z poslední doby, informoval server BBC.
Iceland, který měl v minulosti svou síť prodejen také v Česku, své zákazníky vyzývá, aby případné zloděje nahlásili nejbližšímu zaměstnanci. Odměna ve výši jedné libry, tedy v přepočtu necelých 30 korun, jim následně přistane na zákaznické kartě.
Podle předsedy řetězce Richarda Walkera stojí krádeže Iceland v přepočtu asi 23 milionů eur ročně. Argumentuje tím, že kvůli tomu mimo jiné musí držet ceny zboží výš. „Někteří lidé to vidí jako trestný čin bez oběti, ale není tomu tak,“ řekl Walker pro Channel Five News. „Zabraňuje to snižování cen, protože je to náklad pro podnik, náklad na hodiny, které platíme našim kolegům. A samozřejmě jde také o zastrašování a násilí,“ podotkl Walker.
„Rádi bychom, aby nám naši zákazníci pomohli s dalším snižováním cen tím, že upozorní na zloděje,“ vyslal Walker vzkaz směrem k nakupujícím.
Počet případů krádeží v obchodech zaznamenaných loni policií v Anglii a Walesu stoupl na historicky nejvyšší úroveň, s více než půl milionem trestných činů. Maloobchodníci se domnívají, že jde o podhodnocená čísla, protože by to odpovídalo jen dvěma incidentům na obchod ročně.
Maloobchodníci přitom hledají různá řešení, jak krádeže omezit, včetně nejmodernějších technologií, jako jsou třeba chytré kamery na samoobslužných pokladnách.
Právě samoobslužné pokladny jsou přitom z hlediska krádeží pro prodejce citlivé téma, někteří z nich je dokonce začali na svých prodejnách omezovat.
„Přesun k samoobslužnému skenování a placení vytvořil zcela nový typ zlodějů," uvedl na jaře pro The Grocer Matt Hopkins, docent v oboru kriminologie na Univerzitě v Leicesteru: „Vytvořilo to příležitosti pro lidi, kteří by na krádež jinak ani nemysleli.“
V Česku naopak samoobslužných pokladen dál přibývá. Statistiky o krádežích si však prodejci důsledně nechávají pro sebe.
Pokladny si tuzemské řetězce pochvalují i přesto, že od zákazníků často schytávají také kritiku – ať už třeba za zmatky, kdy je k markování zboží nutné přivolat obsluhu, nemožnost opustit obchod bez naskenování papírové účtenky (kterými se má dle současného trendu udržitelnosti spíš šetřit) nebo za namátkové kontroly, které slouží právě jako ochrana před krádežemi.
