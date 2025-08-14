Řetězec Claire’s má problémy. Hrozí mu rozsáhlé uzavírání obchodů

Americkému řetězci s módními šperky a doplňky Claire's, který působí i na českém trhu, hrozí v Evropě i USA rozsáhlé uzavírání obchodů.
V Belgii, kde má asi 15 prodejen, na sebe podal insolvenční návrh poté, co jeho americká mateřská společnost požádala o ochranu před věřiteli, informoval belgický erver RTL Info. Do nucené správy se podle serveru BBC dostal také v Británii a v Irsku. Tam prodejny, kterých je dohromady kolem tří stovek, zatím zůstávají otevřené. Nelze ale například objednávat zboží online.
V podobné situaci se ocitla rovněž francouzská pobočka, kde mají zájemci o převzetí podle rozhodnutí soudu čas podat nabídku do 19. září.
K uzavírání obchodů Claire’s ale podle serveru RTL Info dochází v Německu, Rakousku nebo Itálii. V rámci restrukturalizačního plánu bylo také rozhodnuto o uzavření 700 prodejen v USA.
Americký řetězec je v existenčním ohrožení hlavně kvůli clům, která americký prezident Donald Trump uvalil na Čínu, protože většina jeho produktů je dovážena právě odtud. Zásadní roli hraje také rostoucí konkurence ze strany levných internetových obchodů jako Amazon, Temu nebo Shein a obecně sílící trend online nakupování u mladých zákazníků.
Společnost působí pod dvěma obchodními názvy, Claire’s a Icing. Po světě má přes 2000 obchodů v 17 zemích světa napříč Evropou a Severní Amerikou. V Česku má desítku prodejen, většinu z nich v Praze.
Pavla Adamcová
