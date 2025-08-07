Pětitisícovka při blackoutu nepomůže. Stát vydal příručku, jak přežít 72 hodin v krizi

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a experty na krizové řízení a komunikaci představili projekt 72 hodin. Ten má lidem pomoci se připravit na mimořádné události, jako jsou nečekané povodně, vichřice nebo blackout, čili výpadek elektrické energie.
Součástí projektu je praktická příručka, která občanům radí, co nakoupit do zásoby a s čím počítat ve chvíli krize. V polovině října by ji měly dostat všechny domácnosti zdarma do poštovních schránek. Dvacetistránkovou publikaci mají mít lidé po ruce, když nepůjde elektřina a tedy internet, televize, rádio.
Vyplatí se být zásobený už jen proto, že jinak zcela běžný nákup se může v krizových situacích výrazně zkomplikovat. Projekt upozorňuje, že například právě při rozsáhlém výpadku elektřiny nefungují platební karty, terminály ani bankomaty během výpadku elektrického proudu nevydají hotovost. „Mějme pro takový případ doma v hotovosti mince a bankovky různé hodnoty,“ radí.
„Není doporučená konkrétní částka na osobu, záleží na finančních možnostech každého. Každopádně je dobré mít peníze připravené v různých nominálních hodnotách, tedy nemít doma třeba jednu pětitisícovku,“ potvrzuje Jan Paťava, vedoucí oddělení strategické komunikace ministerstva vnitra.
Otázkou je, kde nakoupit, pokud obchodníci kvůli blackoutu zavřou. Rozhodnutí je totiž v takové chvíli zcela na nich. Paťava ale uklidňuje, že například ve Španělsku se během výpadku energie ukázalo, že obchody jsou schopné fungovat i bez elektroniky. „Je už pak na obchodnících, jak si to domarkují,“ říká.
Jak rychle se může běžný život změnit, podle ministerstva vnitra názorně ukázal červencový výpadek elektrického proudu a také povodně v roce 2024. „V krizových situacích bývají nejtěžší první tři dny – tedy 72 hodin. Během těchto 72 hodin můžeme čelit výpadkům vody, tepla, elektřiny či internetu. Proto je zásadní mít doma nouzové zásoby jídla, vody a přístup ke spolehlivým informacím, abychom věděli, co se kolem nás děje. Připravenost nám umožní ochránit nejen sebe, ale i své blízké,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.
Nejdůležitější je mimo hotovost mít doma také dostatek balené vody (alespoň dva litry na osobu na den), trvanlivé jídlo, léky na týden, uzavíratelné nádoby na vodu, rádio i svítilny na baterie.
Ministr doplňuje, že při rozsáhlých a intenzivních krizových situacích nemusí být záchranáři schopni dostat se okamžitě ke všem, kteří nejsou v přímém ohrožení života. Lidé si pak musí na určitou dobu poradit sami.
„Naším cílem je, aby si lidé osvojili schopnost zvládnout dočasná omezení běžného života, čímž umožní záchranným složkám soustředit se na pomoc těm, kteří jsou v přímém ohrožení,“ vysvětluje ministr Rakušan.
Průzkum ministerstva vnitra ukázal, že 73 % domácností se na krizové situace nijak nepřipravuje. „Naší ambicí je stlačit toto číslo níže, ale samozřejmě nepočítáme s tím, že dosáhneme 20 procent,“ doplňuje Paťava.
Podle něj není projekt 72 hodin konceptem na týden, ale na minimálně deset let. „Těch možných krizových situací, do kterých se dostáváme je čím dál tím více a bude jich čím dál více a je dobré se na to připravit," říká.
Podle Paťavy je nová brožura koncipována tak, aby byla univerzálně použitelná na důsledky různých situacích, protože jednotlivé kroky řešení krize se opakují u blackoutu, při povodních, při vichřicích.
„Chceme i více komunikovat se zaměstnavateli, aby na to mysleli a i oni informovali a školili své zaměstnance, jak se v mimořádných situacích chovat a jak se připravit. Je třeba se zaměstnavateli otevřít debatu, jak o tom přemýšlejí, jaké mají potřeby, jak mi jim můžeme pomoci a jak oni nám mohou vyjít vstříc. Koncept sdílené bezpečnosti stojí na tom, že se všichni snaží vytvořit bezpečné prostředí,“ dodává Paťava.
Příručka 72 hodin vznikla na základě zkušeností složek integrovaného záchranného systému ve spolupráci s ministerstvy, státními orgány, samosprávami, univerzitami, výzkumnými institucemi, humanitárními a dalšími nevládními organizacemi, bezpečnostními experty i soukromým sektorem. Inspiraci autoři čerpali z úspěšného finského modelu, který konzultovali s finskými kolegy. Je v českém jazyce, v angličtině, ukrajinštině a ve znakovém jazyce.
Celkové náklady na realizaci projektu dosud činí 5 761 501 korun. Z této částky představuje 190 483 korun investice do tvorby příručky, doprovodných materiálů pro různé cílové skupiny, kampaně a propagačních sdělení. Zbývajících 5,57 milionu korun bylo vynaloženo na nákup mediálního prostoru, konkrétně na plakátovací plochy ve vlacích a rozhlasovou reklamu.
Výtisk milionů brožur vyjde na dalších 25 milionů korun a roznos, který zajistí Česká pošta, pak dalších 7,3 milionu korun.
Příručka navazuje na dřívější materiály ministerstva vnitra a hasičského sboru, které v průběhu času zastaraly, byly rozptýlené na různých webech, kde je občané jen obtížně nacházeli.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem