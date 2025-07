Orlen nabídne neprodané jídlo. Přes aplikaci ho vyzvednete na čerpacích stanicích

Síť čerpacích stanic Orlen nabídne lidem na vybraných čerpacích stanicích v Praze a Brně balíčky s neprodaným jídlem z občerstvení Stop Cafe. Rezervaci těchto balíčků je možné provést přes aplikaci platformy Too Good To Go.

„Věříme, že projekt má velký potenciál a naším cílem je ho v první polovině příštího roku plně rozšířit napříč Českou republikou. V rámci skupiny Orlen byl tento koncept již zaveden v zemích jako Německo a Rakousko,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny Orlen Unipetrol zodpovědná za regionální maloobchod.

Aplikace Too Good To Go funguje v 19 zemích, zákazníkům nabízí možnost zachránit kvalitní, ale neprodané potraviny, které by jinak skončily jako odpad.

Přebytky z nabídky Stop Cafe jsou podle Orlenu pestré – od sladkého pečiva a croissantů až po sendviče, wrapy, panini a bagety. Obsah balíčku se každý den liší podle aktuálních přebytků.

V rámci pilotního projektu jsou k dispozici zatím dvě varianty: slaný Dobrovak Stop Cafe za 79 Kč s původní hodnotou 240 korun a sladký Dobrovak Stop Cafe za 49 Kč s původní hodnotou 150 korun. Vyzvednutí je možné mezi 12:00 a 16:00 na vybraných čerpacích stanicích Orlen.

Síť čerpacích stanic Orlen je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou Orlen, která provozuje více než 3500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť v Česku zahrnuje celkem 441 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,5 %.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

