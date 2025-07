Mladí Češi jsou s penězi obezřetní. Při dražších nákupech je často trápí výčitky svědomí a cítí se frustrovaní, pokud si nemohou něco dovolit. To jsou výsledky dubnového průzkumu mezi uživateli mobilní aplikace Patron Go. Šlo o vzorek 3500 respondentů, z toho 67 % tvořili mladí lidé ve věku 18–25 let.

„Češi jsou ve vztahu k penězům obecně zdrženliví. Více než polovina lidí vnímá jako hlavní přístup k penězům šetření a rozvážné nakládání. Finanční rezerva jim přináší klid, ale jakmile si dopřejí něco dražšího, trápí 83 % respondentů výčitky svědomí,“ říká Lukáš Vršecký, spoluzakladatel a CEO Patron GO.

„A když si něco nekoupí, protože na to nemají, přichází frustrace. Tahle citlivost k vlastnímu finančnímu prostoru je pochopitelná, ale může být i limitující. Opatrnost sama o sobě nestačí, pokud lidé nechávají peníze ležet na běžném účtu a bojí se investovat, zbytečně přicházejí o hodnotu,“ domnívá se Vršecký.

Na otázku, co by dělali, kdyby vyhráli 50 milionů korun, odpovědělo 58 % respondentů, že by většinu peněz uložili a nakládali s nimi opatrně. Přibližně 21 % by splatilo dluhy a podpořilo rodinu. Okamžitě by peníze utratil zhruba každý desátý, zatímco jen 12 % respondentů by vyhledalo odbornou radu.

„Přestože je pravděpodobně nečekaná výhra velké sumy peněz pro člověka ohromující, je zásadní zachovat chladnou hlavu a přistupovat k situaci s rozumem. Peníze přicházejí a odcházejí a stojí za to zamyslet se nad tím, jak nově nabyté prostředky nechat vydělávat,“ pokračuje Vršecký. Nejlepší je podle něj poradit se s finančním specialistou.

Celkem 45 % respondentů v průzkumu dále uvedlo, že lidé s velkým majetkem pravděpodobně tvrdě pracovali, aby peníze získali. I když 20 % dotázaných připustilo, že je majetní lidé rozčilují nebo jim nejsou sympatičtí, většina k nim zaujímá spíše neutrální nebo pozitivní postoj.

Pokud jde o vliv peněz na štěstí, třetina lidí říká, že jim peníze pomáhají cítit se bezpečněji a spokojeněji. Dalších 28 % vnímá peníze jako prostředek ke svobodě dělat, co chtějí. Naopak 13 % věří, že štěstí s penězi nesouvisí.

Průzkum ukázal i to, že 66 % respondentů se dluhům snaží vyhýbat za každou cenu a jen 20 % lidí je řadí mezi běžné finanční nástroje. Podle společnosti CRI, provozovatele registru dlužníků v Česku, ale dosáhl celkový objem dluhu na spotřebu ke konci prvního čtvrtletí letošního roku 629 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 8,9 %.

Třetina dotázaných přiznala, že pokud se dostanou do finanční pasti, je pro ně obtížné požádat o pomoc. 38 % respondentů uvedlo, že o penězích mluví otevřeně s rodinou nebo přáteli, 41 % sdílí informace pouze s nejbližšími a pětina se o penězích raději vůbec nebaví.

