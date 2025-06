Zlověstný mazlík dobývá svět. Labubu je prodejní hit, proč ho všichni chtějí?

Co se děje

16. 6. 2025

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy jste s kamarády sbírali a vyměňovali kuličky. Nebo pokémony. A nebo mončičáky – ostatně právě ty postavička Labubu nejvíc připomíná. Tentokrát ale nejde o dětskou hračku.

Pokud ovšem vy nebo vaše děti nesledujete Tik Tok, Instagram či Youtube, možná se teď divíte, o čem je vůbec řeč. Labubu je malá vinylová, případně plyšová figurka s králičíma ušima, úsměvem s ostrými zuby a výrazem masového vraha. Postavičku před lety stvořil honkongský ilustrátor Kasing Lung a na trh ji dostal čínský prodejce hraček Pop Mart.

V Asii je to fenomén už delší dobu, ten teď ale začíná rychle prorůstat i do Evropy a USA – právě díky influencerům a celebritám jako Rihanna nebo Dua Lipa, které si panenku pověsily na svoji luxusní kabelku. Podobně to udělala třeba i anglická fotbalová hvězda David Beckham.

V čínské aukční síni se před pár dny 131 centimetrů vysoká Labubu vydražila za rekordní částku zhruba 150 tisíc dolarů, což jsou více než tři miliony korun. Klasické postavičky přitom Pop Mart prodává v přepočtu za pár stovek korun (speciální edice jsou ale dražší).

A třeba ve Velké Británii musely řetězce výrobek zcela stáhnout z prodeje, zákaznici se totiž o něj prali, napsal britský server BBC.

Proč? Ve světě funguje Labubu především jako sběratelský fenomén – postavička je k mání v různých limitovaných edicích a hlavně v mystery boxech. Kterou panenku si zákazník zrovna koupí, tak pro něj zůstává překvapením do poslední chvíle. A taková dopaminová jízda pro zákazníky funguje na jistotu. Navíc na portálech eBay nebo Vinted (včetně toho českého) se pak panenky často přeprodávají za mnohem vyšší částky, některé kousky se šplhají až do vyšších tisíců korun.

Zatímco ve světě tímto fenoménem žijí hlavně mladí lidé, v Česku zatím postavička zaujala spíše děti. Právě ty na sociálních médiích s oblibou sledují takzvaný unboxing (rozbalování balíčků, pozn. red.).

Podobný sběratelský model už navíc dobře znají z prodejních hitů předchozích let – příkladem mohou být třeba panenky L.O.L., takzvané „lolky“. Ty si české děti v posledních letech s oblibou rozdávaly k narozeninám a pak mezi sebou různě vyměňovaly, protože ani u nich nevěděly, kterou panenku si zrovna rozbalí.

Foto: Shutterstock

„Holkám to přijde roztomilé. Koupila jsem jim zatím jen plastovou verzi za pár stovek, ale samozřejmě moc stojí o plyšovou,“ popisuje paní Zuzana, jejíž dvě malé dcery si Labubu oblíbily, protože „to prostě mají všichni spolužáci a youtubeři“.

Čínská značka Pop Mart mezitím s celosvětovou expanzí slaví úspěchy. Loni vykázala tržby ve výši 1,8 miliardy dolarů, v přepočtu téměř 40 miliard korun, což je meziročně více než stoprocentní nárůst. Z toho Labubu se podílely na tržbách asi 400 miliony dolarů, to znamená o 726 procent více než předchozí rok. A letos v červnu dosáhla tržní hodnota značky přibližně 41 miliardy dolarů. Pro porovnání, třeba značka McDonald's má momentálně hodnotu 222 miliard dolarů.

Podle serveru Wall Street Journal má Pop Mart po světě už přes 500 kamenných prodejen a 2000 výdejních automatů. Loni značka otevřela prodejny třeba v Itálii nebo Španělsku.

