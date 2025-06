Co se děje

| rubrika: Co se děje | 4. 6. 2025

V červenci to budou tři roky, co přestaly platit bankovky s úzkým proužkem. Česká národní banka (ČNB) je začala stahovat už v roce 2021. Nicméně v oběhu je jich stále velké množství – přesně 39 milionů kusů.

Podle údajů ČNB se ke konci května 2025 k výměně dosud nevrátilo:

0,9 milionu kusů bankovek 2000 Kč

3,9 milionu kusů bankovek 1000 Kč

1,8 milionu kusů bankovek 500 Kč

12,9 milionu kusů bankovek 200 Kč

19,5 milionů kusů bankovek 100 Kč

Neplatné vzory lidé poznají podle toho, že mají užší stříbřitý proužek – ochranný prvek, který vertikálně protíná bankovku. Jeho barva se navíc při naklopení bankovky nemění. Neplatné vzory lze poznat také podle letopočtu (1995–1999) nebo některých dalších ochranných prvků.

Novější, dál platné vzory bankovek mají proužek širší a zlatavý. Když bankovku nakloníte nebo mírně otočíte, barva se mění z hnědofialové na zelenou.

Jediné bankovky s úzkým proužkem, které nadále zůstávají v platnosti, jsou ty s nominální hodnotou 5000 Kč. „ČNB pro letošní rok neplánuje jejich výměnu,“ uvedla pro web Peníze.cz mluvčí centrální banky Petra Vlčková.

S neplatnými penězi se setkávají třeba lidé v gastronomii, obchodech a ve službách. A mají právo je odmítnout, už od července roku 2022. Zákon jim však nezakazuje, aby se na základě vlastního uvážení rozhodli, že budou neplatné bankovky akceptovat. V daném případě ale musí zajistit, že už se nevrátí zpět do oběhu. Třeba tím, že by je vrátili jinému zákazníkovi při placení.

„Bankovky s úzkým proužkem se stále objevují. Už jich mám pár doma, dávám si je do obálky, že je pak pošlu na adresu centrální banky k výměně. Lidem sice řeknu, že neplatí, ale nakonec si je od nich vezmu, třeba když jiné peníze nemají, i když bych už nemusel,“ popisuje pan Aleš, který provozuje stánek s občerstvením v jižních Čechách.

„Setkávají se s tím i ostatní kolegové, kteří pracují v gastru. Jeden známý, když mu omylem do kasy proklouzne stará bankovka, tak si jede umýt auto. U samoobslužné myčky je totiž automat, který rozměňuje bankovky za mince a ty neplatné ještě bere,“ dodává muž.

Přitom prodejní automaty, samoobslužné pokladny v obchodě, parkovací automaty nebo výměnné automaty a další podobná zařízení by už staré bankovky přijímat neměly. Podle České národní banky musí tato „anonymní samoobslužná technická zařízení“ staré vzory odmítnout.

Loni v létě ukončily příjem starých bankovek také všechny banky. Většina lidí je tak přesvědčena, že staré bankovky je možné vyměnit už pouze na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Nebo je tam poslat poštou.

Existuje ale mnohem pohodlnější řešení. Staré bankovky můžou lidé vkládat do vkladomatů bank téměř všech bank. ČNB nechala na jejich uvážení, zda budou neplatné bankovky dál touto formou přijímat a podle zjištění webu Peníze.cz to žádná neomezila. „Všechny naše bankomaty i nadále přijímají tento typ neplatných bankovek. V tuto chvíli žádné omezení neplánujeme,“ říká tiskový mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

Stejně tak je to i u jiných bankomatů. „Bankomaty Komerční banky neplatné bankovky s úzkým proužkem přijímají, stejně jako ostatní sdílené ATM. Ale už je nevydají zpět do oběhu a odevzdávají je do ČNB,“ uvádí Šárka Nevoralová, mluvčí Komerční banky.

Výjimkou jsou vkladomaty mBank (OK Point), které staré vzory odmítají už od loňska.

Bankovky s úzkým proužkem skončily proto, aby byly v oběhu pouze bankovky jednoho vzoru. To nejen urychlilo strojové zpracování bankovek v ČNB, ale také přineslo zjednodušení pro obyvatele a zahraniční návštěvníky, a to kvůli jejich snazšímu rozpoznání.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

