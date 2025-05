Kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková? Z těch vás dneska zkoušet nebudeme. Ale na rum dojde a taky na další tuzemské pálenky a likéry. Co víte o slivovici z Vizovic a co o fernetu? Víte, kde se znovu zrodil absint? A znáte moderní lihovarníky, jako je Žufánek? Vyzkoušejte se do dna v našem kvízu.

Zdroj: Pleska / Midjourney