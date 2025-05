Česká národní banka zve veřejnost, aby se přišla podívat na unikátní minci, jakou byste v obchodě nezaplatili. V Česku totiž existuje limit pro hotovostní platby 270 tisíc korun denně – a tenhle macek má nominální hodnotu 100 milionů korun.

Tržní hodnota materiálu, ze kterého je mince vyrobená, je ale ještě třikrát větší. Je totiž z ryzího zlata, v průměru má přes půl metru (53,5 cm), tlustá je 48 milimetrů a váží 130 kilo.

Jde o největší zlatou minci v Evropě a pro své úctyhodné rozměry si letos vysloužila titul Rekordman roku v kategorii Světové unikáty od Agentury Dobrý den Pelhřimov. Ocenění bylo České národní bance a České mincovně předáno včera v prostorách Senátu.

Ve světovém měřítku české zlaté krasavici patří až stříbrná příčka. největší zlatou mincí na světě je australská mince s klokanem – ta má nominální hodnotu milion australských dolarů a váží tunu a dvanáct kilo.

Největší mince Česka, jakož i severní polokoule, je vystavena ve vzdělávací expozici Lidé a peníze v Návštěvnickém centru ČNB v Praze. To má otevřeno vždycky od úterka do soboty, vstup je zdarma.

Pokud si ale uděláte čas už tuhle sobotu, můžete se kromě mince-rekordmanky a pořádné fronty těšit i na zajímavý program. Na sobotu 31. května Návštěvnické centum ČNB připravilo speciální program k příležitosti nadcházejícího Dne dětí.

Návštěvníci se od 10 do 18 hodin budou moct zapojit do soutěží, tvořivých dílen, přivzdělat se a taky zúčastnit se komentovaných prohlídek výstav. Konají se hned dvě speciální komentované prohlídky oblíbené výstavy Svět bankovek Oldřicha Kulhánka. Na těch se návštěvníci můžou seznámit například s prvními návrhy československých platidel, které malíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek vytvořil na začátku 70. let 20. století, dále se satirickými litografiemi Funny Money nebo s návrhy bankovek, kterými platíme dnes.

Součástí programu bude i vyhlášení vítěze 3. ročníku Ceny guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti.

Dětský den v ČNB Kdy: sobota 31. května, 10–18 hod.

sobota 31. května, 10–18 hod. Kde: Česká národní banka, Návštěvnické centrum, Na Příkopě 28, Praha 1

Česká národní banka, Návštěvnické centrum, Na Příkopě 28, Praha 1 Vstupné: zdarma a bez předchozí rezervace Hlavní body programu 10.00 Otevření Návštěvnického centra

11.00 Předání Ceny guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti

13.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Svět bankovek Oldřicha Kulhánka“

16.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Svět bankovek Oldřicha Kulhánka“

18.00 Uzavření Návštěvnického centra

