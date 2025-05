Allegro otevře výdejní boxy konkurenci. Poslouží i pro zásilky mimo jeho síť

Samoobslužné boxy polské společnosti Allegro, která v Česku provozuje stejnojmenné online tržiště, nově poslouží i jako výdejní místa přepravce DPD. Takzvané One Boxy tedy využijí i zákazníci, kteří si objednají dopravu od DPD z e-shopů mimo síť One by Allegro.

Cílem je podle obou společností zlepšit pokrytí v některých oblastech a tam, kde to bude možné, přispět k efektivnějšímu využívání stávající infrastruktury.

„Pozorujeme dlouhodobý nárůst popularity výdejních boxů mezi zákazníky, a proto jsme navázali spolupráci s DPD, abychom nabídli ještě větší přístup k této metodě doručení,“ říká za společnost Allegro Jakub Kłoczewiak.

„Efektivní doručovací síť dnes nespočívá v nekontrolovaném budování nových boxů, ale v chytrém a udržitelném využívání stávající infrastruktury. Výdejní boxy bývají naplno vytížené jen v omezených obdobích, například o Vánocích, a proto dává větší smysl síť sdílet než ji neustále jen budovat,“ dodává Miloš Malaník, šéf společnosti DPD.

Síť samoobslužných boxů, kam DPD doručuje zásilky z e-shopů, se spoluprácí s Allegrem rozšíří o dalších 700 na více než 8500 míst v Česku.

Od loňského listopadu si zákazníci DPD mohou mimo jiné vyzvednou svoji zásilku na vybraných pobočkách České pošty. V případě zájmu se spolupráce rozšíří do celé sítě České pošty, tedy na skoro 3000 poboček.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

