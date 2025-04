Dovolená pro Čechy vychází ve srovnání s loňskem nejlépe v Brazílii, kde zlevnila o téměř 19 procent. Oproti loňskému roku jsou výhodnější i Nový Zéland, Korea, Tchaj-wan, Kanada, Austrálie nebo USA. Zjistil to průzkum společnosti XTB.

Brazilský reál výrazně oslabil proti české koruně – meziročně o 26,27 %. Tamní inflace přitom dosáhla „jen“ necelých 5,5 %. I proto je Brazílie z pohledu korunového cestovatele o tolik levnější než loni.

Pro Čechy, kteří chtějí ušetřit, mohou být letos obzvláště zajímavou destinací Spojené státy americké. „Nejenže v našem srovnání vyšly meziročně levněji, ale probíhající obchodní válka zřejmě povede ke zdražování v americké ekonomice a dovolená by tam tak v dalších letech mohla být podstatně dražší. Obzvláště pokud posílí nyní vcelku slabý dolar,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom XTB.

Česká koruna v meziročním srovnání posílila proti řadě dalších měn, jako jsou turecká lira, korejský won a novozélandský, kanadský či australský dolar. Oslabila ale například ve srovnání se švýcarským frankem.

Naopak v Turecku letos neušetříme. „I přes výrazné oslabení tamní měny je tam z pohledu českého turisty dráž. Růst cen v Turecku totiž vymazal veškeré oslabení turecké liry proti koruně, dokonce jej překonal,“ upřesňuje Peterka. Na příkladu Turecka je podle něj vidět, že pro zhodnocení ceny dovolené nelze sledovat pouze vývoj měnových kurzů, ale také inflaci v daném státě.

Na grafu vidíme, že česká koruna nejvíce posilovala právě proti turecké liře – o 30,7 %. Jenže turecká inflace, kterou vidíme na grafu níže, byla ještě vyšší: 38,1 %. Turecko – i s přihlédnutím k české inflaci – tak vyjde o zhruba 2,9 % dráž než loni.

„Na první pohled by se dalo čekat, že když turecká lira oslabuje, měly by být dovolené v Turecku pro Čechy levnější. Jenže v realitě to tak často nefunguje,“ říká šéf výzkumu XTB Jiří Tyleček.

„Ceny pro turisty – letenky, hotely či fakultativní výlety – jsou obvykle v dolarech a eurech. V Turecku kvůli vysoké inflaci prudce rostou také ceny v lirách. Podobně to platí také v Egyptě, i když tamní inflace nedosahuje tureckých rekordů,“ vysvětluje Tyleček.

Pokud navíc zůstane stabilní poptávka po dovolených v těchto destinacích, výrazných slev se turisté podle ekonomů XTB nedočkají. Velmi také záleží na destinaci a sezóně. V přímořských letoviscích v hlavní sezóně jsou obvykle v přepočtu vyšší ceny než v Česku.

Zohlednit je potřeba také typ dovolené. „V momentě, kdy cestující vyrazí all inclusive dovolenou, tak ho místní ceny nemusí tolik zajímat. Více je bude zajímat cenotvorba a výše marží českých cestovních kanceláří, které budou reflektovat mimo jiné cenový a mzdový vývoj převážně v České republice. Pro porovnání ceny takového typu dovolené bude stále nejvíce určující samotná nabídka poskytovatelů zájezdů,“ říká hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.

Dále je podle něj nutné vzít v potaz i samotný spotřební koš, který se využije pro porovnání inflace. „Ve spotřebním koši jsou v různých poměrech zastoupeny zboží a služby, které vychází z obvyklé spotřeby obyvatel v dané zemi. Jsou tam například i ceny automobilů nebo bílé elektroniky, kterou běžný turista nekupuje. Inflace jako taková tak plně nereflektuje změnu cen ve spotřebitelském koši dovolenkářů. Nehledě na to, že v turistických oblastech se často platí podstatně vyšší ceny, a tak informace o cenách z běžných míst v zemi nemusí být plně vypovídající,“ upozorňuje Peterka.

