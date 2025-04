Chytré telefony a tablety prodávané na unijním trhu dostanou od 20. června nový informační štítek. Ten bude informovat o spotřebě podobně jako třeba u elektrospotřebičů – lidem má pomoct s lepší orientací ohledně výdrže baterie, odolnosti nebo třeba opravitelnosti.

Štítek EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) budou muset mít všechna nově prodávaná zařízení. Na výrobky prodávané před tímto datem se povinnost nevztahuje. Stejně tak mají výjimku počítače s dotykovou obrazovkou, chytré telefony určené pro zabezpečenou komunikaci a zařízení s ohebným displejem.

Novinka bude u výrobku porovnávat energetickou třídu (A až G), výdrž baterie, odolnost zařízení při pádu a jak dostupná je jeho opravitelnost.

Výrobci zároveň budou muset dodržet hned několik podmínek – mimo jiné to, že baterie zařízení bude muset zvládnout minimálně 800 plných nabíjecích cyklů a uchová si při tom alespoň 80 procent původní kapacity. Dále klíčové náhradní díly budou muset být dostupné maximálně do pěti až deseti pracovních dní a ještě sedm let po ukončení prodeje zařízení na unijním trhu. Výrobci také budou muset zaručit alespoň pětiletou softwarovou podporu zařízení od chvíle, když daný model zmizí z nabídky na trhu.

Nová povinnost má prodloužit životnost zařízení. Podle odhadů by se průměrná životnost například běžného smartphonu měla prodloužit ze tří na 4,1 roku. To zároveň podle Evropské komise povede ke snížení ročních prodejů – očekává se, že lidé si své telefony nechají déle.

Podle odhadů Evropské komise přinesou nová pravidla pro takzvaný ekodesign a štítkování mobilních telefonů či tabletů do roku 2030 úsporu téměř 14 terawatthodin primární energie ročně. To je asi třetina současné spotřeby těchto zařízení v EU.

Kromě energetické úspory mají nová opatření přispět také k efektivnějšímu využívání a recyklaci vzácných surovin, které jsou klíčové pro výrobu moderní elektroniky.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem