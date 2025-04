Česká obchodní inspekce (ČOI) loni zkontrolovala tisícovku internetových obchodů. Zaměřila se hlavně na ty, u kterých čekala problémy. A pochybení našla hned u 822 z nich.

„Počet kontrol, u nichž bylo kvalifikováno porušení platné legislativy, dosáhl 82,2 procenta,“ potvrzuje František Kotrba, mluvčí inspekce.

Kontroloři řešili mimo jiné falešné slevy, časově omezené nabídky nebo neověřování spotřebitelských recenzí.

„Mezi stále se opakující nedostatky patří, že prodávající nedostatečně informují o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách jeho uplatnění, nákladech na vrácení zboží a také o existenci podmínek, lhůt a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a také využívání nekalých obchodních praktik s cílem ovlivnit spotřebitele v procesu rozhodnutí ohledně koupě,“ popisuje Kotrba s tím, že inspekce kontrolovaným obchodníkům vyměřila pokuty. Právní moci jich loni nabylo 907 za celkem 15 554 000 korun.

E-shopy, které lidem dokáží znepříjemnit nákup, často lákají na rychlé dodání, skvělé recenze a ocenění. Zboží skutečně odešlou, ovšem často na něj musíte čekat řadu týdnů a možná ani nedostanete to, co jste si objednali. A získat od obchodníka peníze nazpět se pak rovná skoro zázraku – často totiž sídlí v zemích mimo EU.

Experti a spotřebitelské organizace před těmito e-shopy opakovaně varují, internet se špatnými recenzemi na ně jen hemží, přesto nemají o zákazníky nouzi a celé roky fungují téměř nerušeně dál.

Týdny čekání na zboží

Ukažme si to na příkladu online tržiště Balando, o jehož praktikách jsme před rokem podrobně psali. Balando ve skutečnosti není klasický e-shop, není přímým prodejcem – zboží přes něj prodávají další firmy, nejčastěji z Číny.

Oficiálním provozovatelem této galerie je společnost Sunrise IT and Software Solution LLC-FZ, která sídlí v Dubaji. V Česku má své zastoupení nazvané „lokální administrátor platformy pro ČR trh“ – společnost s ručením omezeným EcomWire Factory.

Je potřeba zmínit, že Balando na svém webu obchodní podmínky, informace o dopravě, způsobu doručení nebo vrácení zboží zveřejněny má. Nechybí ani seznam (čínských) prodávajících. Z webu od našeho posledního článku také zmizela ocenění a certifikáty s názvy Oceněno zákazníky a Oceněný e-shop roku, které na první pohled připomínaly zavedené značky používané nákupním rádcem Heureka, od něhož však Balando nikdy žádné ocenění nezískalo.

ČOI také po letech odstranila Balando ze svého seznamu rizikových e-shopů. Podle mluvčího Kotrby je důvodem to, že byl doplněn kontakt na administrátora internetové galerie, vůči kterému můžou spotřebitelé uplatňovat svá práva.

Jak ale ukazují stížnosti, které se dlouhodobě kupí na webu VašeStížnosti.cz spotřebitelské organizace dTest, problémem dál zůstává právě to, že se zákazníci musejí o svá práva vůči Balandu hlásit poměrně často.

Systém galerie funguje tak, že když objednáte zboží, které je na Balandu uvedeno jako „skladem, odeslání do 24h“, v překladu to znamená spíše to, že se aktuálně nachází v Asii a odtud bude do Česka teprve putovat. Tržiště sice na svém webu výslovně uvádí, že zboží dodá standardně v rozmezí 5-30 pracovních dní a 95% zásilek dorazí zákazníkům do 14 pracovních dní od doby odeslání. Ve zcela výjimečných případech (0,3 % objednávek) ale může doručení trvat až 120 dní.

Podle stížností zákazníků na internetu to ale vypadá, že procento těchto výjimečných případů je výrazně vyšší, než avizuje provozovatel tržiště.

Objednat si zboží na Balandu si proto zkusila také redakce webu Peníze.cz. Dětskou stavebnici jsme objednali 5. března, v době publikace tohoto článku tedy už uplynulo avizovaných 30 pracovních dní. Podle sledovacího kódu k zásilce, který jsme obdrželi po vyžádání, bylo zboží naposledy evidováno 14. dubna v Bělorusku. Od tohoto data se s objednávkou nic neděje.

Kromě toho zákazníci na webu VašeStížnosti.cz kritizují také na špatnou komunikaci s provozovatelem, nevrácení peněz a v neposlední řadě i vadné zboží, když už dorazí.

Nedůvěřuj a prověřuj Co tedy poradit zákazníkovi? Kdo si chce problémy ušetřit, měl by pečlivě číst a informace si vyhodnotit. Jako první by měl spotřebitel ověřit, od koho nakupuje. V sekci „O nás“ nebo „Kontakty“ se možné najít informace, jako je obchodní název, adresa sídla nebo provozovny a u českého subjektu také IČO. Dál je vhodné nahlédnout do obchodních podmínek a zjistit si všechny podrobnosti o dopravě, doručení nebo reklamaci. „Pokud spotřebitel výše zmíněné informace získá, ale stále si není jistý, zda je nákup na daném e-shopu bezpečný, měl by sledovat i další faktory. Například nestandardně vysoké slevy, jejichž odpočet běží na výrazném časovači a vybízí k rychlému nákupu s tím, že zbývá posledních deset minut, nemusí také vzbuzovat důvěru. Zvlášť pokud se spotřebitel na stránku podívá následující den a zjistí, že slevy stále platí,“ upozorňuje šéfka organizace dTest Eduarda Hekšová.

Zkušenosti dalších zákazníků s nákupem ověřujte mimo web obchodníka: například právě na webu dTestu VašeStížnosti.cz, skrze nákupního rádce Heureka nebo na zmíněném seznamu rizikových e-shopů od ČOI.

A když už s nákupem narazíte, braňte se. I přesto, že právníci na rovinu upozorňují, že spotřebitel se u obchodníka mimo EU těžko něčeho domůže. Svá práva se může ale pokusit uplatnit proti české společnosti, i když ta se tváří jen jako zprostředkovatel.

Web, který vypadá a prezentuje se jako e-shop, má vůči zákazníkovi stejné povinnosti a odpovědnost jako e-shop. Čili pokud zákazník dlouho čeká na předem zaplacené zboží, které pořád nepřichází, může vyzvat provozovatele webu, aby mu zboží bez zbytečného odkladu dodal. A pak případně odstoupit od smlouvy a chtít peníze zpět. Stejně je to v případě, kdy chce vrátit zboží v zákonné lhůtě nebo ho reklamovat.

Pokud zprostředkovatel nereaguje, může se u své banky pokusit o takzvaný chargeback. Peníze lze ale v takovém případě dostat zpět pouze za podmínky, že zboží zaplatil kartou. Veškerou komunikaci s online tržištěm je mezitím dobré si pro banku archivovat.

Po platbě převodem mezi bankovními účty ovšem takovou pomoc od banky očekávat nelze. Tam je k transakci nutný souhlas druhé strany, který lze u nepoctivých e-shopů nebo prodejců mimo EU získat jen těžko.

Zdroj: Shutterstock Jak poznat rizikový e-shop? Jedná se o známý internetový obchod? Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět. Jaká je historie obchodu na dané doméně? Specializované internetové stránky umožňují ověřit si vybrané údaje o doménovém jménu internetového obchodu. Webové stránky registrované na doméně .cz lze ověřit v databázi národního správce, ostatní například na této adrese. Berte nicméně v úvahu, že údaje o vlastníkovi domény v registru nemusí být pravdivé. Pokud zjistíte, že doména byla registrována teprve před krátkou dobou, měli byste zpozornět. Kdo je provozovatelem internetového obchodu? Na internetové stránce důvěryhodného obchodu by vždy měly být snadno dohledatelné informace o jeho provozovateli. V případě českých podnikatelů se bude jednat zejména o název společnosti nebo jméno podnikatele, IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. Registraci českého podnikatelského subjektu si lze ověřit v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku. V případě zahraničních internetových obchodů je vhodné si údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě obchodního rejstříku daného státu. Ne ve všech státech jsou však tyto údaje volně k dispozici. Zkusit můžete také obchodní rejstříky členských států Evropské unie. Pamatujte, že umístění internetové stránky na doméně .cz nebo stránky v českém jazyce automaticky neznamená, že se jedná o obchod provozovaný českým subjektem. Takové internetové stránky mohou být stejně dobře provozovány odkudkoliv ze zahraničí. Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje. Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz a podobně. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality. Jsou ceny nápadně nízké? Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než o konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem. Publikuje internetový obchod řádné obchodní podmínky? Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně informuje například o právu na odstoupení od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady zboží. Požaduje internetový obchod platbu předem? Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že Vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy či společnosti. Zdroj: ČOI

