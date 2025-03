Už jsme je odepisovali. Byly jednou nohou v hrobě, někdy snad i oběma. A pak se stalo něco, co slavné značce nebo výrobku vrátilo život. Některé jsou opět veliké, třeba Kofola. Jiné se někdejší slávě už nepřiblížily, ale daří se jim slušně, třeba Remosce. Otestujte si, co všechno si pamatujete a co vlastně víte.

