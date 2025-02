Velký průvodce výživou psa. Čím krmit, jak a za kolik

Výživa psa rozhoduje o tom, kolika let se váš mazlíček dožije a v jakém stavu. Správná strava by měla být vyvážená, odpovídat věku, plemeni, aktivitě a zdravotnímu stavu psa – a to často není snadná disciplína. Poradíme, co si ohlídat.

Zdroj: Shutterstock