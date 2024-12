Nebuďte jako ministr. Víte, kolik stojí máslo a jak zdražovalo?

Za socialismu se ceny měnily málokdy. Medvěd se uložil v říjnu k zimnímu spánku, a když se v květnu probudil a šel pro med do Jednoty, med stál stejně jako na podzim. Kostka másla byla za 10 Kčs, roky stejně. A v každém obchodě. To byly jistoty!

A dneska? Pospíte si pár měsíců a cena másla vyletí o polovinu. Jako letos. Zdá se, že jediná jistota je zdražování.

Tak jednoduché to ale není. Zaprvé, lidská paměť je ošidná a něco si pamatuje líp a něco vynechá. Takže všichni tak nějak vidíme, jak moc nám to máslo podražilo, ale málokdo si vybaví, že téměř stejně předtím zlevňovalo – vždyť ceny blízké těm letošním jsme tu už měli. Dvakrát, v roce 2022 a v roce 2017.

A pak se taky mění hodnota peněz. Takže jsme letos sice pokořili máselný cenový rekord z roku 2017 v absolutních číslech, ale peníze, které za máslo dáme, už mají jinou, menší hodnotu.

To je ještě zřetelnější při pohledu k těm cenám, které jsme si zafixovali z dob před rokem 1989: rohlík za 40 haléřů, známka z korunu, kilo šunky z stovku. A to máslo za deset – jenže když to ekonomové zkusí přepočítat, vyjde jim to, že tenkrát bylo máslo „za dnešních“ sto padesát.

Tak si pojďte vyzkoušet, jestli vážně víte, co zdražuje, co zlevňuje a jak rychle. Co si hlava opravdu pamatuje a co si jenom myslí.

Ač slovo vezdejší připomíná slovo zdejší, odvozené je od vezdy, tedy vždy. Chléb vezdejší je chléb všední, každodenní. Nemůžeme začít ničím jiným. V listopadu stál bochník v průměru 63 korun a 70 haléřů. Kolik to bylo o rok dřív? Zdroj: Pleska/Midjourney Víc Míň

