Okay zavírá kamenné prodejny. Tentokrát natrvalo

Prodejní doba na Vánoce a na přelomu roku je výrazně omezená. Které řetězce zavřou i v době, kdy podle zákona nemusí? Jak to bude mimo svátky? Tady je přehled velkých řetězců.

15. 12. 2024 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Vzali jsme nejčerstvější data od statistického úřadu a vyčetli z nich, co za poslední rok nejvíc zdražilo. Dobrá zpráva je, že to, co zdražilo úplně nejvíc, zrovna denně nepotřebujeme.... celý článek