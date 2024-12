Čas na nákup dárků se krátí. Termíny, do kdy objednat pod stromeček

Doba, do které dopravci přijmou balíčky tak, aby je spolehlivě dokázali doručit do Štědrého dne, se kvapem blíží. Tady je přehled „deadlinů“ jednotlivých přepravních společností.

Dopravci jsou v předvánočním období v jednom kole. Aby rozvozy zásilek postíhali do Štědrého dne, mají pro zákazníky stanovené termíny, do kdy je zásilku nutné u nich podat.

Balíkovna letos doporučuje předat balík do přepravy do čtvrtka 19. prosince. To platí pro zásilky na adresu i na výdejní místa.

„Pochopitelně ale i v případě balíků předaných do přepravy po tomto datu vyvine Balíkovna maximální úsilí pro jejich včasné dodání v mezích stanovených poštovními podmínkami,“ dodává Matyáš Vitík, mluvčí České pošty, pod kterou Balíkovna spadá.

Když u zásilek na adresu nezastihne pracovník Balíkovny adresáta, uloží balík na nejbližší možné pobočce s volnou kapacitou. Doručování na adresu, do Balíkoven a výdejních boxů bude podle mluvčího probíhat do 23. prosince.

Konkurenční DPD – které mimochodem v listopadu oznámilo, že bude mít na vybraných pobočkách pošty svá výdejní místa Pickup – doporučuje, aby odesílatelé předali zásilky k přepravě nejpozději v pátek 20. prosince. I tento přepravce je přitom bude rozvážet do 23. prosince.

„V samoobslužných boxech, kam si podle výzkumu Geopost E-shopper Barometer nechává balíčky posílat 35 % Čechů běžně nakupujících na internetu, si je pak bude možné vyzvednout i kdykoliv na Štědrý den, tedy 24. prosince,“ doplňuje šéf DPD Miloš Malaník.

Také přepravce PPL apeluje na zákazníky, aby objednali své vánoční dárky co nejdříve. „Pokud nám e-shop předá zásilku do přepravy v pátek 20. prosince, přes 98 % takových zásilek doručíme v pondělí 23. prosince, a to na adresu nebo do výdejních míst a boxů PPL,“ říká tisková mluvčí PPL Michaela Tůmová.

Podobně jako v případě DPD si zákazníci mohou své balíky vyzvednout ještě na Štědrý den, když zvolí doručení do PPL boxů, případně i do PPL Parcelshopů, které budou mít zrovna otevřeno.

Stejně nastavený má rozvoz vánočních balíků Zásilkovna – e-shopy by podle ní měly balíky odeslat nejpozději v pátek 20. prosince, doručení v takovém případě je podle společnosti stíhatelné den před Štědrým dnem.

„Pokud chce mít zákazník jistotu, že vánoční dárky dorazí pod stromeček včas, doporučujeme objednat je do 18. prosince, aby měl e-shop dostatek času na expedici," říká PR manažerka Zásilkovny Tereza Kotková.

Lidem, kteří objednávají dárky opravdu na poslední chvíli, pak doporučuje zvolit jako výdejní místo jedno ze strategických dep Zásilkovny, která budou otevřena i na Štědrý den do 12 hodin. Jedná se o depa v Rudné u Prahy, Praze-Štěrboholech, Nehvizdech, Ústí nad Labem a Holubicích u Brna.

Dopravce Nejzazší termín podání Nejzazší termín dodání Balíkovna 19. 12. 23. 12. DPD 20. 12. 23. 12. (24. 12. ve výdejních boxech) PPL 20. 12. 23. 12. (24. 12. ve výdejních boxech) GLS 20. 12. 23. 12. (24. 12. ve výdejních boxech) Zásilkovna 20. 12. 23. 12. (24. 12. do 12 hodin v depu) Zdroj: Peníze.cz

Může dopravce změnit místo dodání balíku?

To, jak logicky roste počet objednávek před Vánoci, se pochopitelně výrazně projevuje na obsazenosti doručovacích míst jednotlivých přepravců. Co si v takovém případě může přepravce dovolit?

„Typickým důvodem pro změnu doručovacího místa uvedeným doručovatelem je obsazení toho vybraného,“ potvrzuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Mimo vyhrazení si této skutečnosti ve smlouvě je důležité, aby nové místo bylo obdobně dostupné, což znamená nejen přiměřenou vzdálenost, ale také například otevírací dobu,“ upozorňuje.

Pár metrů vzdálená pobočka tedy nevadí. Pokud jde o rozdíl stovek metrů či dokonce o kilometry, problém už to je. Složitější je to podle dTestu u otevírací doby. „Pokud se například místo doručení změní z úložného boxu, který je přístupný nonstop, na prodejnu, která má otevřeno pouze ve všední dny od 8 do 14 hodin, je to zpravidla pro spotřebitele velmi omezující a rozdíl těchto míst je podstatný,“ podotýká Hekšová.

Když jde o dvě prodejny, jejichž otevírací doba se liší jenom o hodinu či dvě, je už situace sporná. „Pro některé spotřebitele to nehraje žádnou roli a zboží si mohou vyzvednout i na novém místě. Jestliže však má spotřebitel prostor pro vyzvednutí balíku od 15 hodin a původní výdejní místo zavírá v 16:00, zatímco nové ve 14:00, je pro něj vyzvednutí prakticky znemožněno,“ říká šéfka dTestu.

Některé přepravní společnosti nabízí možnost změny doručovacího místa ve chvíli, kdy zjistí, že to původní je obsazeno. Zákazník má v takovém případě možnost vybrat si náhradní místo sám.

Ne všechny společnosti ale tuto možnost nabízí a ne vždy je v okolí dostatek alternativních míst. Některé plnější pobočky navíc těsně před Vánocemi omezují svou otevírací dobu a nebo drží zásilky v úschově kratší dobu, než je přes rok běžné (například jen dva dny místo deseti). Je tak dobré si předem zjistit, kam a za jakých podmínek si balíček necháváte doručit, abyste se vyhnuli tomu, že poputuje zpět dřív, než se nadějete.

Případné problémy je nutné vykomunikovat přímo s dopravcem na zákaznickém oddělení.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

