Otevření Five Guys v Česku: Původní termín padl, co bude dál?

Vstup amerického fastfoodu Five Guys na český trh provázejí průtahy. O otevření první restaurace v rekonstruovaném pražském obchodním domě Máj Národní se mluvilo už na přelomu jara a léta, poté se otevření podle informací Hospodářských novin přesunulo na listopad.

Teď obchodní dům Máj Národní počítá s tím, že v něm Five Guys otevře svou pobočku ještě do Silvestra. „Jednotku Five Guys máme za cíl otevřít do konce tohoto roku,“ potvrdila webu Peníze.cz ředitelka pronájmů Máj Národní Karolina Ötwösová.

Zda se otevření v tomto termínu nakonec uskuteční, ale není jisté. Podle dobře informovaného zdroje z trhu se otevření předpokládá dokonce až v první polovině příštího roku.

Jasno do toho nevnáší ani samotný řetězec Five Guys. Na dotaz redakce ohledně otevření první restaurace v Česku tiskové oddělení fastfoodu opakovaně nereaguje.

Americký Five Guys se specializuje hlavně na hamburgery, konkurovat na zdejším trhu tak bude hlavně McDonald's nebo Burger Kingu. Je to další značka rychlého občerstvení, která sem přichází z USA. Naposledy tu otevřel svou první restauraci americký řetězec Popeyes, ten je zase přímou konkurencí spíše pro KFC.

Konkurence se nového hráče neobává. „My obecně vstupy nových hráčů na český trh vnímáme celkem pozitivně. S každým novým hráčem jako Popeyes nebo případně pak Five Guys se zase trošku zvedne povědomí o značkách a fastfoodovém trhu obecně,“ řekl v srpnovém rozhovoru pro Peníze.cz Filip Vostrý, marketingový manažer amerického řetězce Burger King.

Podle Vostrého se dá očekávat, že Five Guys přitáhne do Máje více zákazníků a z toho budou těžit také ostatní fastfoody. „A samozřejmě část z nich může skončit i u nás, jsme koneckonců na stejném patře,“ dodává.

Vstup na český trh letos oznámil také ikonický fastfood Wendy's, třetí největší řetězec s hamburgery, který v Evropě dosud působí jen ve Velké Británii. „Česko je díky svému silnému trhu, velké tradici rychlého občerstvení a výborné geografické poloze ideální základnou pro naši expanzi v Evropě,“ řekl šéf řetězce Wendy’s pro Evropu Michael Clarke.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

