Na trhu s rychlým občerstvením to začíná houstnout. Do Česka přichází nová konkurence a zavedené značky se snaží nezaspat. Například KFC otevřelo na pražském Václavském náměstí zbrusu novou pobočku, a to jen pár metrů od té původní. Čím se chce lišit? Podívali jsme se dovnitř.